Как рассказала сама девушка, фрагменты интервью с ней были записаны в Вильнюсе. Она была уверена, что над проектом работает журналист Илья Азар, который сотрудничает с «Новой Газетой Европа». Сапеге предложили записать несколько выпусков, для этого собрали съемочную команду — интервьюера, фотографа, операторов, — и именно это, по ее словам, убедило ее в серьезности предложения.

Съемки прошли 15 ноября и заняли почти весь день. Договор об участии в съемках пообещали прислать позже, в понедельник, но девушка так его и не получила. Уже в конце съемочного дня Сапега и команда начали подозревать, что что-то не так:

«Все выглядело максимально адекватно и профессионально. Была абсолютно нормальная команда людей, которые профессионально занимались своим делом. Я не подумала проверить его заранее».

Сапега связалась с редакцией «Новой-Европа», там заявили, что не знают ни о каком проекте Азара. Позже журналист и сам связался с девушкой — тогда стало окончательно ясно, что его имя использовали для прикрытия.

Съемочная группа, которая работала над интервью, отказалась передавать отснятый материал изначальному заказчику. В эфир программы Протасевича, однако, попали фото со съемок и аудиозаписи некоторых разговоров. По словам Сапеги, позже она предложила «журналисту» встречу в кафе, но тот так и не явился. При этом в переписке он описывал то, что происходило вокруг нее, — девушка предполагает, что за ней могли следить.

«Это, видимо, такая мелкая, отвратительная месть. Он меня обманул, оболгал и вытащил на публику личные моменты», — сказала она про передачу Протасевича.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске, после того как в аэропорту белорусской столицы принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Протасевич сотрудничал со следствием, он неоднократно выступал в государственных СМИ Беларуси. В эфире телеканала ОНТ он, например, говорил, что уважает Александра Лукашенко и считает его «человеком со стальными яйцами». В 2023 году он получил восемь лет колонии, но позже был помилован.

Сапегу в 2022-м приговорили к шести годам колонии, но спустя год также помиловали. По версии белорусских силовиков, она занималась администрированием «Черной книги Беларуси» — Telegram-канала, в котором публиковались личные данные силовиков, причастных к издевательствам над протестующими. Позже она уехала из страны и теперь живет в Литве.