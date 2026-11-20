Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшую руководительницу «Роспатриотцентра» Елену Беликову. Ей предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщили изданию РБК два источника, знакомых с ходом расследования. По их словам, дело касается бюджетных денег, выделенных на проекты центра. Какие именно проекты проверяет ФСБ и в растрате какой суммы обвиняют Беликову, издание не уточняет.

Лефортовский районный суд Москвы избрал для нее запрет определенных действий. Речь идет об ограничении пользования интернетом, отправления и получения писем, а также общения с другими фигурантами. Дело ведет следственное управление ФСБ. По статье о присвоении или растрате Беликовой грозит до 10 лет лишения свободы.

Беликова возглавила «Роспатриотцентр» в 2023 году и ушла с должности в начале сентября 2026-го. Исполняющим обязанности директора стал ее бывший заместитель Дмитрий Степыко. До работы в центре она работала в Московском городском педагогическом университете и была советницей председателя Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ. Ее докторская диссертация посвящена участию молодежи в выборах.

Как Беликова привлекала участников войны к работе со школьниками

Беликова называла привлечение участников войны против Украины к наставничеству первостепенной задачей центра. «Они намного чище, лучше многих из нас», — сказала она в августе прошлого года на полуфинале конкурса «Быть, а не казаться» в Чебоксарах. Для участников войны в конкурсе предусмотрели отдельную номинацию — «СВОй наставник».

В рамках проекта «Твой герой» «Роспатриотцентр» учил вернувшихся с войны публичным выступлениям, основам педагогики и работе с детьми. В феврале 2024 года Беликова рассказывала, что в программе участвовали студенты вузов оккупированной части Донецкой области, воевавшие на российской стороне. По ее словам, в 2025 году сто участников прошли профессиональную переподготовку по двум направлениям: воспитание детей и молодежи и библиотечное дело.

Летом 2026 года центр заключил контракт на мероприятия «Твоего героя» в Чувашии за 10,95 млн рублей. Один из семинаров проекта прошел в Чебоксарах в августе–сентябре. По данным центра, в нем участвовали сто военнослужащих и ветеранов боевых действий, в том числе участники войны против Украины. В последний день семинара они провели «уроки мужества» для 450 учеников 5–11-х классов одной из городских школ.

При Беликовой центр также собирал помощь для российских военных. В начале 2025 года «Роспатриотцентр» и ДОСААФ отправили машину с грузом на фронт. В сборе участвовали ученики московской школы № 1415. Вместе с вещами военным передали детские письма. Беликова сказала «Вечерней Москве», что письма адресованы тем, кто «ежедневно защищает страну от нападок врага».

«Роспатриотцентр» — учреждение Росмолодежи, которое занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи. При Беликовой центр запустил программу «нейропрофилирования». Ее участники проходят психологические тесты, результаты которых используют для отбора подростков на отдельные мероприятия. В документации закупки текущего года значится тестирование от 10 тысяч до 15,5 тысячи человек.

Какие контракты заключал центр

За время руководства Беликовой «Роспатриотцентр» заключил с ульяновской компанией «Коннект» пять контрактов на проведение форумов и конкурсов общей стоимостью 651,2 млн рублей, подсчитал The Insider. В июле 2026 года компания получила контракт на финал конкурса «Быть, а не казаться». Его цена — 131,1 млн рублей за проведение всего финала. Еще один контракт, на 143,1 млн рублей, касался молодежного форума «Истоки» в аннексированном Севастополе.

«Коннект» три года подряд получал контракты на проведение Всероссийского патриотического форума. В 2024 году его включили в один контракт с международным форумом «#МыВместе» за 172,5 млн рублей. Отдельный контракт на патриотический форум в 2025 году стоил 127 млн рублей, в 2026-м — 77,5 млн.

13 ноября в Москве задержали заместителя главы Росмолодежи Дениса Аширова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при исполнении двух контрактов с университетом «Синергия» на разработку онлайн-курсов для специалистов по работе с молодежью. Общая стоимость контрактов — 40,5 млн рублей. Суд отправил Аширова и проректора «Синергии» Михаила Ерофеева под домашний арест.