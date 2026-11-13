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Замглавы Росмолодежи задержали по делу о мошенничестве — РБК

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Силовики задержали в Москве замглавы Росмолодежи Дениса Аширова. Его дело связано с предполагаемыми эпизодами мошенничества при исполнении контрактов с частным университетом «Синергия», в котором ранее в пятницу прошли обыски. О задержании Аширова со ссылкой на источники пишет РБК. 

Уголовное дело связано с двумя государственными контрактами, которые заключила Росмолодежь с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах. Они касались разработки и развития онлайн-программ для специалистов по работе с молодежью. Общая стоимость соглашений была чуть больше 40 млн рублей.

Сейчас устанавливается роль Аширова в работе над этими контрактами: например, согласовывал ли он результаты работ. По данным издания, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. По этой статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ) замглавы Росмолодежи грозит до 10 лет лишения свободы. Эту должность Аширов занимал с лета 2022 года. 

Ранее 13 ноября стало известно об обысках в университете «Синергия» в Москве. В результате был задержан проректор по региональному развитию Михаил Ерофеев. Его подозревают в мошенничестве. Администрация университета тоже связала обыски с контрактами с Росмолодежью в 2023–2024 годах. 

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Публикация:«Замглавы Росмолодежи задержали по делу о мошенничестве — РБК»

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