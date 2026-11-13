В «Синергии» задержали проректора — Shot. Дело связано с госконтрактом на 31,5 млн рублей

В частном университете «Синергия» прошли обыски, задержан проректор по региональному развитию Михаил Ерофеев. Его подозревают в мошенничестве при исполнении государственного контракта на 31,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, фактические расходы на выполнение работ составили 13,5 млн рублей, а их результат не соответствовал техническому заданию. Как обнаружил The Insider, ранее Рособрнадзор выявил в университете нарушения, из-за которых вузу пришлось изменить 271 договор со студентами медицинских специальностей, а двум проректорам объявить выговоры.

Обновлено: Проректора «Синергии» Михаила Ерофеева отправили под домашний арест, сообщает «112». По данным Telegram-канала, уголовное дело связано с госконтрактом на создание онлайн-курса повышения квалификации. Значительную часть работ передали субподрядчикам, которым выплатили около 13,5 млн рублей. Следствие предполагает, что часть бюджетных средств была похищена. Официального подтверждения меры пресечения пока нет.

По утверждению Shot, обыски прошли 9 ноября в Москве и Московской области в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда же следователи задержали Ерофеева и начали его допрашивать. Название государственного заказчика, предмет контракта и другие подробности не раскрываются.

Разница между стоимостью договора и фактическими расходами, о которых сообщает Shot, составляет 18 млн рублей, или около 57% суммы контракта. Официальных сообщений Следственного комитета, МВД или прокуратуры о задержании Ерофеева найти не удалось. Неизвестно также, предъявлено ли ему обвинение и избрана ли мера пресечения. Университет публично не прокомментировал сведения об обысках.

Позднее задержание Ерофеева подтвердили ТАСС в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, ущерб по делу составляет около 20 млн рублей, вопрос об избрании меры пресечения пока решается.

Михаил Ерофеев до сих пор указан на официальном сайте «Синергии» как проректор по региональному развитию. Он окончил Тольяттинский политехнический институт, ранее занимал руководящие должности в компаниях «Коркунов» и Mars. Кроме того, Ерофеев входит в экспертный совет комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В университете он занимается развитием региональных представительств и образовательного сотрудничества. В октябре 2022 года Ерофеев подписал соглашение с департаментом образования мэрии Грозного. Оно предусматривало совместные образовательные проекты, продвижение региональных брендов и программы патриотического воспитания молодежи.

В феврале 2025 года Ерофеев получил почетную грамоту Министерства науки и высшего образования России. Награду ему вручили на заседании ученого совета университета.

После проверки Рособрнадзора университету пришлось исправлять более 200 договоров со студентами

В мае 2025 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку «Синергии» по поручению заместителя председателя российского правительства. Как следует из отчета, утвержденного ректором Артемом Васильевым 1 августа, ведомство выдало предписание об устранении нарушений, состоявшее из 13 пунктов.

В частности, Рособрнадзор установил, что договоры, заключенные в 2024 году со студентами медицинских специальностей, содержали условия, ограничивающие их права по сравнению с гарантиями, предусмотренными законодательством об образовании. Нарушения касались программ «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В документах университета говорится о 271 договоре, заключенном со студентами этих специальностей в 2024 году.

По результатам проверки университет также привлек к дисциплинарной ответственности нескольких руководителей. Первому проректору Максиму Михайлову и проректору по приему Игорю Кузнецову объявили выговоры, а руководителю управления мониторинга реализации образовательных программ Ирине Лаврентьевой — замечание. Приказы были изданы 9 июня 2025 года.

В отчете университет утверждает, что устранил выявленные нарушения и уведомил об этом Рособрнадзор. Никаких сведений о причастности этих сотрудников к нынешнему уголовному делу нет.

Позднее вуз получил еще два предостережения Рособрнадзора. В октябре 2025 года ведомство обнаружило нарушения при размещении сведений о преподавателях, оформлении протоколов государственных экзаменов и документов, связанных с преподаванием юридических дисциплин. В феврале 2026 года Рособрнадзор вновь вынес предостережение «Синергии». Оно касалось требований к структуре официального сайта и формату публикации информации.

Сам университет в материале, опубликованном в августе 2026 года, назвал эти претензии процедурными. Руководство вуза подчеркнуло, что замечания были устранены, а лицензия и государственная аккредитация продолжали действовать.

Фиктивные отсрочки от мобилизации и критика бывшего министра образования

В октябре 2022 года в «Синергии» уже проходили обыски по уголовному делу о выдаче фиктивных справок для получения отсрочки от мобилизации. Как писал The Insider, сотрудники университета за вознаграждение оформляли документы россиянам, желавшим избежать призыва.

По информации агентства «Москва», стоимость одной справки достигала 180 тысяч рублей. Первоначально правоохранительные органы сообщали более чем о 800 случаях фиктивного трудоустройства. Однако впоследствии университет утверждал, что среди 800 проверенных личных дел были выявлены только шесть фиктивных документов. Руководство «Синергии» сообщало о сотрудничестве со следствием и задержании трех сотрудников приемной комиссии.

Летом 2025 года деятельность университета раскритиковал бывший министр образования и науки России, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. В интервью «Ведомостям» он назвал работу «Синергии» массовым обманом людей, сравнил ее с деятельностью цирков и зоопарков и призвал лишить вуз лицензии и аккредитации.

Как «Синергия» расширяла сеть университетов

Еще в ноябре 2017 года The Insider рассказал о конфликтах вокруг перехода студентов закрывавшихся региональных вузов в «Синергию». Бывшие студенты и руководители учебных заведений жаловались на давление при переводе, проблемы с получением документов и попытки университета установить контроль над региональными образовательными учреждениями. Представители «Синергии» обвинения в рейдерстве отвергали и утверждали, что развивают доступное дистанционное образование.

«Синергия» совместно с центром Минобороны «Авангард» и ДОСААФ участвовала в разработке курса начальной военной подготовки для школьников. Программа предусматривала 64 академических часа ежегодно, включая огневую и строевую подготовку, занятия по выживанию и патриотическому воспитанию.