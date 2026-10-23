В России расширяют систему «нейропрофилирования» молодёжи для патриотического воспитания. Подростков распределяют по группам риска

В России расширяют федеральную программу нейропрофилирования детей и молодёжи, в рамках которой участников тестируют на психологические и поведенческие характеристики, после чего отбирают для специальных программ патриотического воспитания. Согласно документации Роспатриотцентра, подростков в возрасте 14–17 лет выделяют в «группу риска», а молодых людей 18–35 лет — в категорию с «выраженным положительным профилем». Результаты тестирования используются для подготовки аналитических отчётов, которые направляют региональным кураторам для дальнейшей работы с участниками. В мае 2026 года Роспатриотцентр объявил новую закупку на проведение программы с начальной стоимостью 11,09 млн рублей.

Как выяснил The Insider из документации закупки Роспатриотцентра, проект предусматривает массовое нейропрофилирование молодёжи, анализ полученных данных и проведение отдельных образовательных мероприятий для участников с разными психологическими характеристиками. В техническом задании говорится о тестировании от 10 до 15,5 тысячи человек.

По результатам тестирования организаторы должны отобрать две группы по 50 человек. В первую войдут молодые люди от 18 до 35 лет с «выраженным положительным профилем», во вторую — подростки от 14 до 17 лет, относящиеся к «группе риска». Для них предусмотрены отдельные семинары в Чувашии и Ставропольском крае.

При этом в общедоступной документации закупки не раскрывается, какие именно психологические показатели позволяют отнести подростка к группе риска и каким образом алгоритм определяет «положительный профиль». Критерии отбора должно устанавливать отдельное положение о проекте, которое заказчик передаёт исполнителю.

Программа реализуется Роспатриотцентром — государственным учреждением Росмолодёжи, отвечающим за гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, — в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Как результаты тестирования попадают к региональным властям

Система не ограничивается выдачей участникам рекомендаций по выбору профессии. В положении о проекте, утверждённом в апреле 2025 года, отдельно предусмотрены анализ результатов тестирования и подготовка отчётов для регионов.

Согласно пунктам 5.3–5.4 положения, организаторы формируют аналитические отчёты по субъектам РФ и направляют их региональным кураторам для дальнейшей работы с участниками на региональном и муниципальном уровнях.

В техническом задании 2026 года предусмотрен и другой механизм передачи информации: Роспатриотцентр направляет подрядчику персональные сведения отобранных участников семинаров. В их числе — ФИО, даты рождения, регионы проживания, телефоны и адреса электронной почты. Регистрация и отбор участников проходят с использованием федеральной информационной системы «Молодёжь России».

От детей участников войны до подростков из группы риска

Проект действует как минимум второй год. В октябре 2026 года Роспатриотцентр сообщил, что в 2025 году тестирование прошли более 10 тысяч человек преимущественно в возрасте 12–18 лет из 75 регионов. В 2026 году возрастной диапазон расширили до 14–35 лет. К сентябрю, по данным организаторов, в новом этапе приняли участие ещё более 6500 человек из 75 регионов России.

В декабре 2025 года представители Роспатриотцентра сообщали, что среди протестированных были 1814 детей участников войны против Украины, а также более 1800 подростков из групп риска. К последним организаторы относили, в частности, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Это означает, что категория «группа риска» не обязательно формируется исключительно алгоритмом: часть участников уже имела соответствующий социальный или профилактический статус. Однако в документации 2026 года результаты нейропрофилирования прямо используются при отборе участников для специального семинара.

В октябре в Чебоксарах состоялся семинар «Вектор успеха», собравший 50 молодых людей из 17 регионов. Их, по сообщению Роспатриотцентра, отобрали по итогам нейропрофилирования. Участникам поручили разработать четыре проекта: два для работы с подростками из групп риска и два для молодых лидеров.

Среди задач семинара организаторы прямо называли вовлечение подростков из групп риска в общественную жизнь и патриотическое воспитание, а также использование результатов тестирования для эффективной работы с ними.

Что такое нейропрофилирование и как оно работает

Технологическим партнёром проекта выступает компания «Персона», разработавшая цифровую платформу «НейроПрофориентация». Компания публично подтверждает сотрудничество с Роспатриотцентром и участие в программах патриотического воспитания.

По описанию разработчика, технология позволяет оценивать 42 когнитивные, эмоциональные, социальные и поведенческие характеристики человека. Среди них — лидерство, способность влиять на окружающих, самоконтроль, дисциплина, исполнительность, ответственность, честность и приверженность обязательствам.

Тестирование строится на реакции человека на визуальные стимулы, после чего алгоритм составляет индивидуальный профиль. Разработчик утверждает, что технология помогает выявлять способности, особенности поведения и подходящие профессиональные направления.

В технических материалах платформы также описаны возможности анализа поведенческих и «деструктивных проявлений», формирования кадровых рекомендаций и подбора участников команд. Система предусматривает передачу результатов представителю заказчика, доступ к ним через личный кабинет и интеграцию с внешними информационными системами.

Отдельный вопрос вызывает научная обоснованность диагностики. Компания заявляет о высокой точности своей модели, однако в изученных публичных материалах отсутствуют достаточные сведения о независимой проверке её объективности.

На Сахалине создают цифровую базу нейропрофилей молодёжи

Одним из регионов, где технология применяется наиболее масштабно, стала Сахалинская область.

В декабре 2025 года компания «Персона» сообщила о создании «Цифровой карты талантов Сахалинской области» при поддержке регионального Агентства по развитию человеческого капитала. По данным разработчика, проект охватывает более 30 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов.

Платформу «НейроПрофориентация» интегрировали с региональным сервисом «Навигатор карьеры». Компания также заявила о формировании цифровой базы нейропрофилей, которую предполагается использовать для кадрового планирования.

Среди приоритетных отраслей, для которых анализируются профессиональные способности молодёжи, разработчик перечисляет оборонно-промышленный комплекс, инженерное производство, информационные технологии, медицину и другие направления.

Кроме того, 13 декабря 2025 года Роспатриотцентр заключил соглашение с Агентством по делам молодёжи Сахалинской области о дальнейшем развитии проекта нейропрофилирования детей и молодёжи.

The Insider обнаружил и отдельные государственные закупки, связанные с этой системой.

Так, 20 марта 2026 года АО «Корпорация развития Сахалинской области» заключило договор на 891 тысячу рублей на консультационные услуги по оценке когнитивных способностей с использованием теста «Нейропрофилирование» и анализ полученных результатов. Закупку проводили у единственного поставщика.

А 23 октября сахалинское Агентство по развитию человеческого капитала разместило закупку на разработку и выпуск четырёх методических сборников для молодёжного образовательного центра «ОстроVа» с начальной ценой 5,2 млн рублей.

В техническом задании одного из сборников описана трёхдневная программа для школьников 9–11 классов, преимущественно из небольших городов Дальнего Востока. Подготовительный этап включает нейропрофилирование и курс по целеполаганию. Затем подростки знакомятся с образовательными и профессиональными возможностями, составляют индивидуальные планы развития и представляют их экспертам.

Сборники должны содержать не только описание программ, но и инструкции для специалистов, сценарии занятий и формы документов, позволяющие воспроизводить мероприятия в других регионах. Применяется ли в описанной программе именно технология «Персоны», в техзадании не указано.

«Лидеры» и «антилидеры»

О запуске массового нейропрофилирования российских подростков в июле 2025 года рассказывал расследовательский проект «Система». Журналисты выяснили, что государственная программа предусматривает выявление не только лидеров, но и «антилидеров», а также последующую работу с подростками, которых организаторы относят к группе риска.

Документация 2026 года показывает, что проект не завершился после первоначального тестирования. Роспатриотцентр расширил возрастные рамки, продолжил сбор результатов в регионах и организовал отдельные мероприятия для категорий участников, выделяемых по итогам нейропрофилирования.