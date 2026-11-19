Генерал-полковник Николай Марков, до весны руководивший Сибирским округом Росгвардии, задержан. Об этом пишет ТАСС.

Подробностей уголовного дела пока нет. Согласно ЕГРЮЛ, Марков стоял во главе сибирского управления ведомства с 2020 года до мая 2026-го. На этом посту он сменил Виктора Стригунова, а преемником самого Маркова стал генерал-лейтенант Курбонали Сафаров.

Марков родился в 1967 году в Одесской области Украины. Он выпускник Пермского высшего военного командного училища МВД СССР. Позднее получил образование также в Общевойсковой академии ВС РФ и в академии Генштаба. С 1988 по 1998 год служил в Новосибирске в группе специального назначения и в части, охранявшей важные государственные объекты.

Дальше Марков служил во внутренних войсках Сибирского округа и поднялся до замкомандира дивизии. В 2012 году его сделали заместителем начальника штаба Уральского регионального командования внутренних войск, а затем поставили во главе Северской дивизии в Томской области. Затем Марков стал генерал-майором и был переведен в Новосибирск. В 2017-м занял должность первого заместителя командующего Сибирским округом Росгвардии, через три года возглавил округ.

Предшественника Маркова Виктора Стригунова, который после Сибирского округа стал первым замглавы Росгвардии, задержали в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что ему вменяют злоупотребление полномочиями и взяточничество, а дело связано со строительством полигона в Сибирском округе. Пост замглавы ведомства Стригунов покинул в 2023 году.