Начальника тыла ГУ МВД по Подмосковью, задержанного ранее за хищение топлива, обвинили во взятках

Замначальника ГУ МВД по Московской области генерал-майору Сергею Малькову добавили обвинения во взятке в особо крупном размере и незаконном создании фирмы. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

О задержании Малькова стало известно в начале сентября. Тогда говорилось, что ему вменяют в вину хищение топлива (ч. 4 ст. 160 «Растрата» — до 10 лет лишения свободы). Ущерб по делу, по данным СМИ, оценивали более чем в миллион рублей.

Теперь, как пишет ТАСС, в деле фигурируют уже четыре статьи Уголовного кодекса. Малькову вменяют также получение взятки в особо крупном размере, незаконное создание фирмы и злоупотребление должностными полномочиями. Суть претензий к нему по этим эпизодам неизвестна.

Малькова изначально отправили в СИЗО, но в конце сентября отпустили под домашний арест. Накануне, 21 октября, его снова вернули в СИЗО. Он неоднократно нарушал меру пресечения: например, ходил в рестораны и жил в одной квартире с женой, которая проходит свидетелем по делу.

По этому делу также были задержаны топ-менеджеры компании «Евротранс», которой принадлежит сеть АЗС «Трасса».