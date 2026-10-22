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Новости

Начальника тыла ГУ МВД по Подмосковью, задержанного ранее за хищение топлива, обвинили во взятках

The Insider
Фото: УМВД по Московской области

Фото: УМВД по Московской области

Замначальника ГУ МВД по Московской области генерал-майору Сергею Малькову добавили обвинения во взятке в особо крупном размере и незаконном создании фирмы. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.   

О задержании Малькова стало известно в начале сентября. Тогда говорилось, что ему вменяют в вину хищение топлива (ч. 4 ст. 160 «Растрата» — до 10 лет лишения свободы). Ущерб по делу, по данным СМИ, оценивали более чем в миллион рублей. 

Теперь, как пишет ТАСС, в деле фигурируют уже четыре статьи Уголовного кодекса. Малькову вменяют также получение взятки в особо крупном размере, незаконное создание фирмы и злоупотребление должностными полномочиями. Суть претензий к нему по этим эпизодам неизвестна. 

Малькова изначально отправили в СИЗО, но в конце сентября отпустили под домашний арест. Накануне, 21 октября, его снова вернули в СИЗО. Он неоднократно нарушал меру пресечения: например, ходил в рестораны и жил в одной квартире с женой, которая проходит свидетелем по делу. 

По этому делу также были задержаны топ-менеджеры компании «Евротранс», которой принадлежит сеть АЗС «Трасса». 

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Публикация:«Начальника тыла ГУ МВД по Подмосковью, задержанного ранее за хищение топлива, обвинили во взятках»

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