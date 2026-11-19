Во вторник, 17 ноября, «губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо назначил «врио главы» Новой Каховки Артура Таланова, заметило «Радио Свобода». Его представили как победителя проекта «Герои Херсонщины». Еще шесть лет назад «Радио Свобода» выяснило, что в 1990-е Таланов был гангстером в Латвии. Кроме того, он мог быть причастен к покупке «Новичка», которым в 1995 году отравили главу Росбизнесбанка Ивана Кивелиди. Банкир стал первой известной жертвой этого яда.

Отравляющее вещество нанесли на телефонную трубку в кабинете Кивелиди, вместе с ним погибла его жена. В убийстве обвинили члена совета директоров банка Владимира Хуцишвили. Химик Леонид Ринк с 1999 по 2006 год давал показания ФСБ. По его словам, весной 1995 года он продал ампулу с веществом, похожим на «Новичок», бывшему бойцу рижского ОМОНа Таланову, а тот перепродал ее Хуцишвили. В суде Таланов эту версию подтвердил.

Как отмечается, у нового чиновника и без того богатое криминальное прошлое. В 1997 году суд эстонского Пярну приговорил его к семи годам заключения за вооруженное нападение на четырех латвийцев, которые везли крупную сумму в эстонский банк. Позже Таланов переехал в Россию. В середине 2010-х он пытался развивать муниципальный транспорт в Бурятии, а всего на него было записано больше десяти компаний.

В политику Таланов пришел в 2016 году, когда выиграл праймериз «Единой России» на пост главы поселения Родники в Раменском районе. Выборы он проиграл, но стал заместителем главы и какое-то время исполнял его обязанности. В 2019 году СМИ писали, что он как член избиркома от «Единой России» мешал наблюдателям от «Яблока». Его предшественник Владимир Оганесов ушел «по собственному желанию». По данным украинского Центра журналистских расследований, в Каланчакском районе он собирал поборы с жителей и предпринимателей.

Владимир Углев, который вместе с Ринком создавал «Новичок» под руководством Петра Кирпичева, умер 26 октября. Последние годы он жил в Анапе. Широкую известность Углев получил в 2018 году, когда после отравления Скрипалей дал серию интервью. В 2020 году он комментировал отравление Навального.