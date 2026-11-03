Скончался изобретатель «Новичка» Владимир Углев

На 81-м году жизни умер один из создателей «Новичка» — Владимир Углев. Об этом стало известно The Insider. Углев ранее помогал The Insider консультациями при расследовании использования «Новичка» (класс боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия) российскими спецслужбами. В частности, именно этим веществом был отравлен в 2020 году Алексей Навальный.

Как стало известно The Insider, Владимир Углев умер 26 октября. Последние годы он проживал в Анапе. Его имя стало широко известно в 2018 году, когда биохимик дал ряд интервью в СМИ после отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. В 2020 году, когда «Новичком» был отравлен политик Алексей Навальный, Углев также активно комментировал свойства этого яда различным СМИ.

Углев консультировал The Insider во время подготовки расследований об использовании «Новичка» российскими спецслужбами. В частности, The Insider выпускал расследование о том, кто и как производит «Новичок» в России.

Владимир Углев родился в российском Кировске 20 сентября 1946 года. В 1975 году он окончил Московский химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева по специальности «химия и технология биологически активных веществ». С 1975 по 1990 год в должности старшего научного сотрудника он работал в Вольском филиале ГосНИИОХТ, который, в том числе, участвовал в разработке яда.

Кроме того, как писал The Insider, до официального уничтожения химоружия созданием и разработкой веществ класса «Новичок» занимался 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Именно там, например, до 1990 года разрабатывал первые «Новички» Владимир Углев.

«Новичок» — семейство высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Вещества этой группы признаны Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) запрещенными.