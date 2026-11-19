Отключения света сегодня, 19 ноября, затронули не менее 129 населенных пунктов аннексированного Крыма, подсчитал The Insider по сводкам энергетиков и местных властей. В Севастополе утром не хватило мощности даже для подачи электричества по графику, сообщило «Севастопольэнерго». Советник главы российской администрации Крыма Олег Крючков признал, что составить точные графики на полуострове пока мешают удары по энергообъектам и продолжающийся ремонт.

Севастополь снова вышел из графика

Накануне город жил по графику «два через шесть» — два часа со светом и шесть без него. Утром 19 ноября диспетчер снизил лимит мощности для Севастополя. Частично обесточены были Гагаринский и Ленинский районы, центр и Северная сторона. По данным энергокомпании, больницы, гидроузлы и другие социально значимые объекты продолжили получать электричество.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что ремонт завершат к концу дня, после чего город сможет вернуться к графикам. При этом «Севастопольэнерго» уже объявило об ограничении потребления электроэнергии для юридических лиц в течение завтрашнего дня, с 06:00 до 23:00, из-за «ремонта за пределами города». В другом сообщении компания предупредила о временных отключениях по конкретным адресам в Севастополе и селе Фронтовом.

Советник главы российской администрации Крыма Олег Крючков в эфире «Крым 24» связал невозможность составить точные графики на полуострове с ударами по энергообъектам и ходом ремонта. По его словам, удары по трансформаторам и подстанциям продолжаются.

Где отключали свет

В утренней сводке крымский оперштаб перечислил 82 населенных пункта, где были перебои с электричеством. Позднее «Крымэнерго» сообщило об ограничениях еще в 15 населенных пунктах Ленинского района и 11 Бахчисарайского. Компания также сообщила о перебоях в Симферополе, Белогорске, Керчи и Феодосии.

В Сакском районе за день отключения затронули 29 сёл. Вечером «Крым 24» со ссылкой на «Крымэнерго» сообщил о перебоях в 13 селах, включая Известковое, которое уже упоминалось в утренней сводке. Всего за день отключения затронули 129 населенных пунктов. The Insider учел каждый из них один раз, даже если свет там отключали повторно.

В Бахчисарае утром свет отключали в отдельных кварталах, а вечером ограничения должны были охватить весь город. Местная администрация предупредила, что из-за неотложного ремонта электричество отключат на 12 часов — с 17:00 19 ноября до 05:00 20 ноября. На это время социально значимые объекты должны были перейти на резервные генераторы.

Что этому предшествовало

Крупные отключения на полуострове начались в июне. В Севастополе из-за перебоев с электричеством возникли проблемы с водоснабжением, а 26 июня российские власти ввели региональный режим ЧС. В ночь на 24 октября снова произошел блэкаут. Без света остались в том числе Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и Феодосия. Российские власти объяснили отключения аварией на сетях за пределами полуострова.

Севастополю уже не хватало мощности для графика «два через шесть» в начале ноября. Тогда Развожаев сообщил об ударе по энергетическим объектам за пределами города и пояснил, что Севастополь получает основную часть электричества извне. 13 ноября он сообщил, что временами в город поступает лишь половина необходимой мощности. В первую очередь электричество направляют на котельные и объекты водоснабжения.

С 16 ноября городские власти принимают заявки на компенсацию расходов на резервные источники питания. Жителям обещают возместить до половины стоимости оборудования в сумме до 70 тысяч рублей за генератор и до 150 тысяч — за портативную электростанцию. К 19 ноября от жителей и бизнеса поступило более двух тысяч заявок.