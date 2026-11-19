Директор сербского Агентства безопасности и информирования (BIA) Владимир Орлич запросил тайную слежку за главным редактором еженедельника Radar Весной Малишич и журналистами Сандрой Петрушич и Миланом Радоньичем. Высший суд Белграда впервые одобрил эти меры 12 июня 2026 года, сообщает само издание.

В числе мер была запись разговоров в служебных помещениях белградского делового здания. По данным редакции, BIA прослушивала всех ее редакторов и журналистов. Кроме того, Орлич своим решением назначил некоторым сотрудникам редакции десятидневную наружную слежку.

Журналистов подозревали в действиях, угрожающих безопасности Сербии, а именно в шпионаже, по статье 315 Уголовного кодекса. Меры продлевали 15 июля и 9 сентября. 22 октября, когда вышел последний номер Radar перед выборами, Орлич предложил председателю Высшего суда Драгану Милошевичу прекратить слежку. В подписанном им документе говорится:

«Данные, собранные в ходе применения специальных мер, не указывают на причастность названных лиц к шпионажу».

Суд одобрил слежку на следующий день после выхода номера от 11 июня. В нем Радоньич писал, как Александр Вучич подорвал репутацию Сербии на саммите ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате, отправив туда самолетом представителей криминалитета. В том же номере вышла колонка Малишич о «парагосударстве», исполняющем приказы Вучича, и текст об убийстве в белградском ресторане «27».

В начале ноября сербская прокуратура возбудила дело против Орлича о злоупотреблении служебным положением, принуждении и нарушении избирательных прав. Дело завели по заявлению адвоката Ивана Нинича. По его версии, Орлич сделал сбор голосов за Сербскую прогрессивную партию Вучича служебной обязанностью сотрудников BIA. 25 октября она проиграла досрочные парламентские выборы.