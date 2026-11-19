Генпрокуратура России направила предупреждение американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation, управляющей «Википедией», о возможности признания ее деятельности нежелательной в стране. Об этом 19 ноября сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты ведения Wikimedia Foundation Inc. (владелец интернет-энциклопедии „Википедия“) целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве утверждают, что Wikimedia Foundation ведет «деструктивную антироссийскую деятельность». Если организация продолжит ее, Генпрокуратура может признать деятельность фонда нежелательной в России. Это повлечет запрет на ее деятельность в стране.

Российские власти уже несколько лет пытаются добиться удаления из «Википедии» материалов, противоречащих официальной позиции Кремля, прежде всего о войне против Украины. После начала российского полномасштабного вторжения Роскомнадзор назвал энциклопедию «новой линией постоянных атак на россиян» и обвинил ее в распространении «антироссийской интерпретации событий».

С 2022 года Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали за отказ удалить статьи о российском вторжении. В частности претензии властей касались публикаций о боевых действиях в Украине. В мае 2025 года Роскомнадзор утверждал, что в «Википедии» остаются 232 материала, которые ведомство требует удалить, в том числе 133 публикации о войне.

В июне 2025 года Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении Wikimedia Foundation административное дело о «пропаганде педофилии». Ранее фонд также штрафовали за материалы, которые российские власти считали «недостоверными» или «антироссийскими».

Параллельно в России начали создавать собственную версию «Википедии», работающую по российским законам. В 2023 году бывший директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко объявил о запуске энциклопедии «Рувики». Для нового проекта скопировали материалы русскоязычной «Википедии». Депутат Госдумы Антон Горелкин тогда сообщил, что ресурс будет размещаться на российских серверах, управляться российским юридическим лицом и соблюдать законодательство РФ.

В марте 2024 года The Insider рассказал, как из статей «Рувики» удаляют информацию, неудобную российским властям. Цензура затронула даже статью о романе Джорджа Оруэлла «1984». Из нее убрали описание Министерства правды, которое в книге занимается фальсификацией исторической информации.

Из статьи о Евгении Пригожине исчезла информация о том, как он вместе с сооснователем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным посещал российские колонии и вербовал заключенных для отправки на войну. В материале о посадке пассажирского самолета в кукурузном поле в 2019 году удалили критические оценки действий экипажа со стороны авиационных экспертов. Из статьи о шамане Александре Габышеве убрали его высказывания о Владимире Путине.

В декабре 2023 года российская организация «Викимедиа РУ», поддерживавшая развитие «Википедии» в стране, прекратила работу. Весной 2024 года Минюст включил ее бывшего исполнительного директора Станислава Козловского в реестр «иностранных агентов», перед этим его заставили уволиться из-за грядущего статуса «иноагента».

28 августа 2026 года пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах с доступом к «Википедии». В некоторых сетях сайт не открывался, но начинал работать после подключения к VPN. При этом глобальная инфраструктура Wikimedia продолжала работать, а Роскомнадзор не объявлял о введении новых ограничений. Причина сбоя осталась неизвестной.