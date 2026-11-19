В четверг, 19 ноября, ракета, предположительно выпущенная йеменскими хуситами, попала в самый высокий небоскреб Эр-Рияда — PIF Tower. В нем находится штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). Удар выбил окна на восьми этажах и погнул часть металлического фасада, сообщает Reuters.

Входы в финансовый район имени короля Абдаллы (KAFD) перекрыли, людей эвакуировали, на место прибыли скорые и пожарные. О погибших и раненых не сообщалось. Три осведомленных источника подтвердили агентству, что в здание попала ракета хуситов. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что справилась с ракетной угрозой, но, по первоначальной оценке, было зафиксировано падение обломков боеприпаса.

Как напоминает Reuters, хуситы бьют по саудовским аэропортам и нефтяной инфраструктуре с июля. Тогда на фоне войны США и Ирана возобновилась замороженная гражданская война в Йемене. Хуситы захватили у правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия, всё побережье Красного моря вместе с Баб-эль-Мандебским проливом и окружили город Таиз. Подконтрольное хуситам агентство Saba утверждает, что утром в четверг саудовская авиация нанесла удары по столице Йемена Сане.

По данным Reuters, саудовские власти теперь допускают, что военная кампания против хуситов продлится до шести месяцев. На этой неделе они сменили командующего коалицией. По словам источников, саудовцы хотят, чтобы союзники добились успехов на земле до любых переговоров с группировкой.

Это уже второй менее чем за две недели удар хуситов по финансовому району Эр-Рияда. 8 ноября после ракетной атаки там пострадал небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Как сообщалось, в нем выбило окна на нескольких этажах. Министерство энергетики Саудовской Аравии назвало повреждения незначительными и объяснило их опять же падением обломков.