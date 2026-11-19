Суд в Москве приговорил бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом пишут «Осторожно, новости».

Цаликова также обязали выплатить штраф в размере 500 млн рублей и запретили после освобождения 15 лет занимать должности на госслужбе. Суд признал его виновным по нескольким статьям: о растрате, отмывании денег и получении взяток.

Бывшего замминистра задержали в марте этого года в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Обвинения по этой статье с него при этом сняли. Изначально прокуратура запрашивала для Цаликова 18 лет лишения свободы. После задержания суд отправил его под домашний арест.

Как писала газета «Коммерсантъ», Цаликов, по версии следствия, получал взятки, в том числе мотоцикл стоимостью около 2,3 млн рублей и 50 млн рублей наличными, за покровительство подрядчикам Минобороны. Он также обвиняется в причастности к хищению более 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для армии через «Военторг».

В мае у Цаликова изъяли активы на сумму в общей сложности 5,5 млрд рублей.

Пост замминистра обороны Руслан Цаликов занимал с 2015 по 2024 год, считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. До этого работал в МЧС и правительстве Московской области. На момент задержания был депутатом Верховного хурала Республики Тыва.