Каждая четвертая женщина в мире не может отказаться от секса со своим мужем или партнером. Эта доля гораздо выше в странах Африки — там с такой ситуацией сталкивается почти половина женщин. Данные приводит Фонд народонаселения ООН (UNFPA), доклад цитирует газета The Guardian.

В странах Западной и Центральной Африки доля женщин, которые не могут отказать в близости в браке, достигает 45%. С этой же проблемой сталкивается примерно треть женщин (33%) в Восточной и Южной Африке, а также в арабских государствах. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна — каждая десятая женщина.

В особой зоне риска находятся девочки в возрасте 15–19 лет из тех стран, где распространены ранние браки. В пример приводят Демократическую Республику Конго, Мали, Нигерию, Таджикистан и другие.

«Это действительно печальные цифры. Особенно в контексте африканского контитента, который принял Мапутский протокол, устанавливающий [обязательные правовые стандарты] равенства между женщинами и мужчинами. Нам еще предстоит много работы, чтобы гарантировать, что женщины и девочки получат выгоду от этих обязательств... Основной принцип однозначен: половой акт без свободного и добровольного согласия является сексуальным насилием, в том числе и в браке», — цитирует The Guardian Жан-Поля Мурунга, юриста международной правозащитной организации Equality Now.

Упомянутый Мапутский протокол был принят странами Африканского союза в 2003 году. Он гарантирует защиту прав — от гражданских и экономических до социальных и репродуктивных — для всех женщин и девочек, живущих на странах континента. Тем не менее, по данным исследований Equality Now, по меньшей мере в семи странах Африки до сих пор не криминализировано сексуальное насилие, совершенное в браке, — им как раз и можно считать принуждение к половому акту и секс без активного согласия женщины.