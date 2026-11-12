В Афганистане талибы запрещают мужчинам-врачам лечить женщин. Пациенткам отказывают даже в экстренной помощи и отправляют домой

В Афганистане власти «Талибана» фактически запретили мужчинам-врачам принимать женщин, в том числе оказывать им экстренную медицинскую помощь. Хотя официально о введении общенационального запрета не объявлялось, ограничения распространились по многим провинциям страны. Врачи сообщают об угрозах тюремного заключения за лечение пациенток, а женщины вынуждены отказываться от медицинской помощи или обращаться к специалистам без необходимой квалификации. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и Zan Times.

По словам опрошенных журналистами медиков, представители «Талибана» проводят проверки стоматологических клиник и предупреждают врачей-мужчин, что те могут оказаться в тюрьме, если у них обнаружат пациенток. В большинстве провинций врачи также получили распоряжения не осматривать женщин без соблюдения специальных условий — например, присутствия махрама, мужчины-родственника, который по правилам «Талибана» должен сопровождать женщину.

«Нам не разрешается непосредственно осматривать пациенток, потому что мы не являемся их махрамами. Не имеет значения, насколько проста процедура или насколько критическим может быть состояние пациентки», — рассказал хирург государственной больницы на севере Афганистана, проработавший там 15 лет.

Одна из собеседниц журналистов, 37-летняя жительница Герата, рассказала, что стоматологическая клиника отказалась завершать уже оплаченное лечение. Женщине удалили несколько разрушенных зубов и должны были установить имплантаты, однако во время третьего посещения отправили домой. Позже сотрудники объяснили, что Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока запретило стоматологам-мужчинам лечить женщин. Спустя три месяца пациентка так и не смогла завершить лечение.

В некоторых провинциях ограничения доходят до запрета использовать имена пациенток. В мае в провинции Балх, по сообщениям СМИ, медицинским учреждениям предписали называть всех женщин «Биби» вместо их настоящих имен. Требование распространяется даже на медицинские рецепты.

При этом в Афганистане остро не хватает женщин-врачей, а власти ограничивают возможности подготовки новых специалистов. С декабря 2024 года женщинам запрещено учиться в медицинских учебных заведениях. Врачи также подтвердили журналистам, что «Талибан» запретил больницам нанимать сотрудниц. Оставшиеся практикующие женщины-врачи обязаны находиться в сопровождении махрама.

Одна из пациенток рассказала, что врач-мужчина отказался принимать ее, несмотря на присутствие отца. Ей пришлось ждать, пока в клинику придет другая женщина с сопровождающим мужчиной: в случае необходимости она должна была помочь пациентке, поскольку самому врачу запрещалось к ней прикасаться.

В результате женщины вынуждены выбирать между отказом от лечения, обращением к неквалифицированным специалистам и получением медицинской помощи с риском для себя и врачей. Некоторые клиники выставляют наблюдателей, предупреждающих о приближении представителей «Талибана».

Свидетельства врачей и пациенток противоречат публичным заявлениям представителей движения. В феврале 2026 года министр коммуникаций «Талибана» Хамдулла Номани утверждал, что врачи-мужчины при лечении женщин будут считаться махрамами и на них не распространятся соответствующие ограничения.