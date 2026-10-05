Женщины испытывают более интенсивные боли по всему телу, чем мужчины — исследование

Женщины по всему миру испытывают боль чаще, чем мужчины, показало новое глобальное исследование. Оно опубликовано в журнале Nature Medicine в понедельник, 5 октября. Большая часть всех болевых ощущений формировалась до 55 лет.

Исследователи, по их словам, провели «одну из крупнейших на сегодняшний день работ по гармонизации данных в области эпидемиологии боли». Данные охватывают шесть млн человек из 118 стран в период с 1990 по 2025 год в возрасте от пяти до более чем ста лет.

Женщины, как выяснилось в ходе подсчетов, чаще жаловались на более сильную боль во всех 11 учитываемых анатомических областях: в голове, лице, шее или плече, стопе или лодыжке, кисти или запястье, локте, груди, спине, желудке или животе, бедре и колене.

Наибольший гендерный разрыв фиксировали в жалобах на боли в лице или животе: чаще всего на это жаловались именно женщины. Они также чаще сообщали о более интенсивной боли (7 и выше баллов по шкале от нуля до десяти) или так называемой генерализированной боли, которая охватывает сразу несколько областей тела.