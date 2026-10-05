Женщины испытывают более интенсивные боли по всему телу, чем мужчины — исследование

Женщины по всему миру испытывают боль чаще, чем мужчины, показало новое глобальное исследование. Оно опубликовано в журнале Nature Medicine в понедельник, 5 октября. Большая часть всех болевых ощущений формировалась до 55 лет.
Исследователи, по их словам, провели «одну из крупнейших на сегодняшний день работ по гармонизации данных в области эпидемиологии боли». Данные охватывают шесть млн человек из 118 стран в период с 1990 по 2025 год в возрасте от пяти до более чем ста лет.
Женщины, как выяснилось в ходе подсчетов, чаще жаловались на более сильную боль во всех 11 учитываемых анатомических областях: в голове, лице, шее или плече, стопе или лодыжке, кисти или запястье, локте, груди, спине, желудке или животе, бедре и колене.
Наибольший гендерный разрыв фиксировали в жалобах на боли в лице или животе: чаще всего на это жаловались именно женщины. Они также чаще сообщали о более интенсивной боли (7 и выше баллов по шкале от нуля до десяти) или так называемой генерализированной боли, которая охватывает сразу несколько областей тела.
Профессор Эндрю Хорн, директор Центра репродуктивного здоровья Эдинбургского университета в Великобритании, в разговоре с The Guardian назвал исследование доказательством того, что гендерный разрыв в боли реален, хоть ему и уделяют мало внимания:
«Боль также наиболее резко возрастает до 55 лет, в период работы, ухода за детьми и репродуктивного возраста женщин. Это убедительное доказательство того, что гендерный разрыв в уровне боли реален, устойчив и глобален. Тем не менее, боль у женщин слишком часто игнорируется, недостаточно исследуется и недостаточно лечится».
И у мужчин, и у женщин усиление боли наблюдали в возрасте до 55 лет. Пиковые значения фиксировали примерно в возрасте 75 лет и старше. При этом тенденции различались в зависимости от локализации: например, на головные боли, боли в животе или лице чаще жаловались молодые люди, а мышечно-скелетная боль, как правило, постепенно усиливалась с возрастом.
Британская газета также отмечает, что в медицине сохраняется обеспокоенность по поводу гендерного разрыва при назначении лекарственных препаратов и лечения в зависимости от пола пациента. Опубликованное в сентябре исследование ранее показало, что женщинам реже, чем мужчинам, предлагают хирургические вмешательства или сильнодействующие обезболивающие. Руководящих принципов, рекомендующих различное лечение в зависимости от пола, при этом не нашли ни в одном из случаев.