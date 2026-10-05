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Женщины испытывают более интенсивные боли по всему телу, чем мужчины — исследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Женщины по всему миру испытывают боль чаще, чем мужчины, показало новое глобальное исследование. Оно опубликовано в журнале Nature Medicine в понедельник, 5 октября. Большая часть всех болевых ощущений формировалась до 55 лет. 

Исследователи, по их словам, провели «одну из крупнейших на сегодняшний день работ по гармонизации данных в области эпидемиологии боли». Данные охватывают шесть млн человек из 118 стран в период с 1990 по 2025 год в возрасте от пяти до более чем ста лет. 

Женщины, как выяснилось в ходе подсчетов, чаще жаловались на более сильную боль во всех 11 учитываемых анатомических областях: в голове, лице, шее или плече, стопе или лодыжке, кисти или запястье, локте, груди, спине, желудке или животе, бедре и колене. 

Наибольший гендерный разрыв фиксировали в жалобах на боли в лице или животе: чаще всего на это жаловались именно женщины. Они также чаще сообщали о более интенсивной боли (7 и выше баллов по шкале от нуля до десяти) или так называемой генерализированной боли, которая охватывает сразу несколько областей тела. 

Динамика распространенности боли на протяжении жизни для 11 анатомических областей. Оранжевым отмечены женщины, синим — мужчины

Динамика распространенности боли на протяжении жизни для 11 анатомических областей. Оранжевым отмечены женщины, синим — мужчины

Профессор Эндрю Хорн, директор Центра репродуктивного здоровья Эдинбургского университета в Великобритании, в разговоре с The Guardian назвал исследование доказательством того, что гендерный разрыв в боли реален, хоть ему и уделяют мало внимания: 

«Боль также наиболее резко возрастает до 55 лет, в период работы, ухода за детьми и репродуктивного возраста женщин. Это убедительное доказательство того, что гендерный разрыв в уровне боли реален, устойчив и глобален. Тем не менее, боль у женщин слишком часто игнорируется, недостаточно исследуется и недостаточно лечится».

И у мужчин, и у женщин усиление боли наблюдали в возрасте до 55 лет. Пиковые значения фиксировали примерно в возрасте 75 лет и старше. При этом тенденции различались в зависимости от локализации: например, на головные боли, боли в животе или лице чаще жаловались молодые люди, а мышечно-скелетная боль, как правило, постепенно усиливалась с возрастом. 

Британская газета также отмечает, что в медицине сохраняется обеспокоенность по поводу гендерного разрыва при назначении лекарственных препаратов и лечения в зависимости от пола пациента. Опубликованное в сентябре исследование ранее показало, что женщинам реже, чем мужчинам, предлагают хирургические вмешательства или сильнодействующие обезболивающие. Руководящих принципов, рекомендующих различное лечение в зависимости от пола, при этом не нашли ни в одном из случаев. 

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Публикация:«Женщины испытывают более интенсивные боли по всему телу, чем мужчины — исследование»

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