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Новости

Черногория узаконила оплачиваемый менструальный отпуск. В Европе такое право сейчас есть только у женщин в Испании

The Insider
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Депутаты черногорской Скупщины (парламента) приняли поправки к Закону об обязательном медицинском страховании, по которым женщины получают право на два дня оплачиваемого отпуска в месяц во время менструации. Об этом сообщает местный информационный портал Vijesti. 

Право на два дня отпуска распространяется на женщин, страдающих от вторичной дисменореи. Это болезненные менструальные циклы, вызванные воспалительными процессами или заболеваниями по типу эндометриоза, миомы, эндометриальных полипов, поликистоза яичников, бесплодия или т.п. Необходимость отгула необходимо раз в год подтверждать справкой от врача-гинеколога. 

Инициативу по изменению действующего закона накануне Международного женского дня (8 марта) в Скупщину внесла независимый депутат Евросима Пейович. Как поясняется в документе, норма «устраняет предрассудки на работе и устанавливает баланс между здоровьем женщин и их профессиональными обязанностями».

Черногория стала лишь второй страной в Европе, где законодательно существует менструальный отпуск. В Евросоюзе подобная норма с 2023 года действует только в Испании. 

Во всем мире не набирается и десятка стран, где на уровне законодательства существует «менструальный отпуск». В Азии право на подобные отгулы — разной степени продолжительности — имеют жительницы Японии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама и частично-признанного Тайваня. В Африке такое право есть в Замбии — при этом жительницам страны не нужно предоставлять никаких справок от врача, чтобы получить один дополнительный выходной в месяц.

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