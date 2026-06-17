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Новости

Пакистан отменит налог на средства женской гигиены после кампании молодых активистов и судебного иска

The Insider
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Власти Пакистана планируют отменить налог с продаж на средства женской гигиены, пишет The Guardian. Министр финансов страны Мухаммад Аурангзеб назвал прокладки и сопутствующие товары предметами первой необходимости, которые незаменимы для женского здоровья, достоинства и полноценного участия женщин в общественной жизни, и заявил о намерении убрать с них налог. Как отмечается, это стало победой молодых активистов, которые ранее подали в суд на правительство из-за такого сбора.

Коммерческими средствами гигиены в Пакистане пользуется лишь малая часть женщин из-за их стоимости. Большинство применяют тряпичные или самодельные альтернативы, которые могут быть небезопасными и повышают риск инфекций. Произведенные внутри страны товары такого рода облагаются налогом с продаж в 18%, а на импортную продукцию начисляется дополнительный таможенный сбор в 25%.

Судебный иск с требованием обнулить налоговую ставку на средства гигиены, чтобы они вообще не облагались никакими сборами, в прошлом году подали два юриста — 25-летняя Махнур Омер и 29-летний Ахсан Джехангир Хан. По их словам, эти сборы фактически представляли собой «розовый налог» на женщин. Кампания активистов имела большой успех в соцсетях, а петиция в их поддержку собрала тысячи подписей.

Структура «ООН-женщины» назвала решение отменить налог нужным шагом, который поможет женщинам сохранять работу, а девочкам — оставаться в школе. Омер приветствовала объявление министра, но подчеркнула, что борьба «однозначно не окончена» и что активисты продолжат добиваться отмены всех дополнительных сборов на средства для менструаций. Исполнительный директор пакистанской организации Mahwari Justice Бушра Махнур назвала решение лишь одним шагом в борьбе с «менструальной бедностью» в стране и отметила, что главным его эффектом, вероятно, станет дестигматизация менструации, тогда как безопасные средства гигиены остаются недоступными для самых уязвимых женщин.

Аурангзеб также сообщил, что правительство перестанет взимать 18-процентный налог с продаж на контрацептивы. По его словам, отмена налога на контрацептивы была необходима на фоне тревожного роста населения. Министр напомнил, что Пакистан занимает 5-е место в мире по численности населения, а планирование семьи — один из главных приоритетов властей.

Ранее стало известно, что в Афганистане власти «Талибана» разрешили выдавать девятилетних девочек замуж. Согласно новому документу под названием «Принципы раздельного проживания супругов», минимальный возраст вступления в брак теперь определяется не конкретным числом лет, а наступлением полового созревания. В крупнейшей суннитской школе исламского права минимальным возрастом половой зрелости считается 9 лет.

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