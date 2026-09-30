Глава компании — оператора Эйфелевой башни уйдет в отставку после скандала с отстранением женщин от работы

Патрик Бранко Руиво, генеральный директор компании Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE), управляющей Эйфелевой башней, покинет свой пост в конце 2026 года. Решение последовало за внутренним расследованием скандала, во время которого женщин-сотрудниц убрали с рабочих мест по просьбе индуистской делегации, сообщает AFP.

Бранко Руиво руководит компанией с 2018 года. Как заявили в SETE, внутреннее расследование выявило «операционные ошибки и недостатки» при организации визита представителей индуистского движения Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), которые привели к «неприемлемому» отстранению сотрудниц.

«Ближайшие месяцы позволят нам подготовить смену руководства в наилучших возможных условиях», — заявил председатель совета директоров SETE Ариэль Вейль. Он также потребовал создать специальный протокольный отдел и ввести новые меры и программы обучения для обеспечения гендерного равенства.

Инцидент произошел 5 сентября во время визита делегации BAPS. Представители движения попросили организовать посещение Эйфелевой башни таким образом, чтобы ограничить «взаимодействие с женщинами». SETE согласилась выполнить эту просьбу.

Некоторым сотрудницам велели покинуть рабочие места и находиться в служебных помещениях, на отдельных постах их заменили мужчинами. Женщинам, работавшим как в самой SETE, так и в компаниях-подрядчиках, также запретили проходить через определенные зоны, пока там находилась делегация.

В заявлении профсоюза CGT сотрудники говорили, что женщин «отстраняли, заменяли и делали невидимыми из-за их пола». 7 сентября сотрудники объявили забастовку, из-за которой Эйфелева башня была закрыта весь день.

После скандала SETE признала, что не должна была соглашаться на требования делегации. «Эти условия не соответствуют ни ценностям SETE, ни принципам равенства женщин и мужчин», — заявляли в компании.

BAPS впоследствии принесла «искренние извинения» тем, кого произошедшее могло задеть или поставить в неловкое положение, однако заявила, что, насколько известно организации, «ни в один момент никому не было отказано в доступе на Эйфелеву башню».

Движение BAPS открыло в те же выходные крупный индуистский храм в Бюсси-Сен-Жорже примерно в 30 км от Парижа. Le Monde называет организацию близкой к премьер-министру Индии Нарендре Моди.