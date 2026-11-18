Ученые установили возраст зубов человека прямоходящего (Homo erectus) из двух пещер на юге Китая — от 184 до 324 тысяч лет. Это самые поздние надежно датированные останки этого вида в стране. До сих пор самым «молодым» из таких находок было около 400 тысяч лет, пишут авторы исследования в журнале Nature.

Зубы нашли в пещерах Басянь и Насянь близ города Чунцзо, неподалеку от границы с Вьетнамом. В глубине пещер скопилось больше 18 тысяч ископаемых остатков млекопитающих. Кости и зубы туда, по данным исследователей, стаскивали и обгрызали дикобразы. Среди останков орангутанов, слонов и носорогов ученые нашли девять зубов древних людей. Восемь из них удалось уверенно отнести к человеку прямоходящему.

Исследователи применили пять методов датировки к зубам и отложениям, в которых их нашли. По совокупности им от 184 до 324 тысяч лет. Поскольку из прежних надежно датированных останков человека прямоходящего в Китае самым «молодым» было около 400 тысяч лет, даже если зубам из пещер Басянь и Насянь 324 тысячи лет, люди прямоходящие жили в Китае примерно на 80 тысяч лет позже, чем показывали прежние находки. Если же зубам около 184 тысяч лет, разница превышает 200 тысяч лет.

На индонезийском острове Ява последние известные представители этого вида жили еще 117–108 тысяч лет назад. Гораздо меньше ученые знали о том, как долго продержались Homo erectus в материковой Азии. Новые датировки допускают, что на юге Китая они жили в одно время с денисовцами, чьи останки находили, в частности, в соседнем Лаосе.

По составу зубной эмали местных животных ученые установили, что вокруг пещер рос густой тропический лес. В трех зубах Homo erectus тоже сохранился характерный для лесной пищи химический след. Это меняет представление об их образе жизни. По находкам на Яве их долго считали обитателями редколесий и открытых равнин, а способность подолгу жить и добывать пищу под сомкнутыми кронами деревьев уверенно приписывали лишь человеку разумному.

Четыре зуба сохранили и сведения о детстве их владельцев. Пока зубы росли, в эмаль с водой и пищей попадал стронций, состав которого зависит от местных горных пород. Одни показатели характерны для окрестностей пещер, другие встречаются, например, в долине Красной реки на севере нынешнего Вьетнама — примерно в 250 километрах оттуда. Возможно, Homo erectus уже в детстве перемещались на такие расстояния. Авторы допускают и другое объяснение — детям могли приносить пищу издалека.