Неандерталец с помощью сородичей пережил тяжелую травму лица, но погиб от редкого в своем роде смертельного ранения копьем — исследование

Археологи описали останки неандертальца, жившего около 75 тысяч лет назад в пещере Шанидар в Иракском Курдистане. Когда-то он пережил сильный удар по лицу, после которого, по мнению исследователей, вероятно, нуждался в заботе сородичей. Позже его ранили в грудь, скорее всего деревянным копьем, и эта рана, видимо, стала смертельной. Такие ранения у неандертальцев встречаются крайне редко, а следы деревянного оружия того времени почти не сохраняются. Работа группы под руководством Эммы Помрой из Кембриджского университета опубликована в журнале Scientific Reports.

Шанидар давно занимает особое место в спорах о том, насколько сложным было поведение неандертальцев. В 1960 году команда Ральфа Солецки нашла здесь скопление останков нескольких человек, среди которых было знаменитое «цветочное погребение». Позже версию о цветах опровергли, однако раскопки, возобновленные в 2015 году, показали другое. Неандертальцы раз за разом укладывали умерших в одно и то же крошечное пространство размером примерно полтора метра на метр — за огромным валуном, упавшим с потолка пещеры. Часто новое тело появлялось там еще до того, как предыдущее успевало полностью разложиться, то есть в пределах жизни нескольких поколений. Авторы считают, что объяснить это можно только намеренными действиями и особым значением, которое придавали этому месту. Новая находка, получившая название Шанидар А, увеличила минимальное число людей в этом скоплении до пяти. Все они жили около 70–75 тысяч лет назад.

Шанидар А оказался самым ранним в этой последовательности. Судя по сильно стертым передним зубам, это был пожилой по меркам неандертальцев человек — ему было примерно 45 лет. Пол его определить не удалось. Сохранились правая кисть, три ребра, левая лопатка и шесть зубов. Тело, по всей видимости, положили в пересохшее неглубокое русло, и вскоре его частично присыпало песком. Спустя долгое время, когда от человека остался лишь скелет, внезапный паводок унес бóльшую часть костей.

Отверстие в лопатке имеет диаметр около 15 мм, от него расходятся трещины. Признаков заживления нет, значит, рана появилась примерно в момент смерти. Скол на задней стороне кости показывает, что оружие вошло спереди и вышло сзади, а осколки лопатки ученые нашли в грунте прямо под отверстием. Круглая форма раны соответствует деревянному копью, тогда как каменный наконечник обычно оставляет овальный или ромбовидный след. Копье должно было пробить грудную клетку, легкие и, возможно, крупные сосуды, так что человек, вероятно, умер быстро. Был ли это несчастный случай на охоте или нападение, установить невозможно.

Задолго до гибели Шанидар А пережил еще одну серьезную травму. Сильный удар по лицу расколол один из нижних резцов вдоль и сместил соседние зубы. Оставшаяся половина зуба еще долго находилась во рту и использовалась, успев покрыться толстым слоем зубного камня. Причиной могло быть падение или насилие. По мнению авторов, такое увечье, скорее всего, влияло на питание, речь и болело, поэтому на время восстановления человеку, вероятно, требовалась забота сородичей. О заботе говорит и то, что тело после смерти поместили в место, ставшее частью этого необычного захоронения.

Находка также стала косвенным свидетельством того, что 75 тысяч лет назад неандертальцы в Шанидаре пользовались деревянным оружием. Доказать это обычно сложно, потому что дерево почти не сохраняется. Деревянные копья такой формы прежде находили в Европе, например в британском Клактон-он-Си (около 400 тысяч лет назад) и немецком Шенингене (около 200 тысяч лет назад). Это второй случай проникающего ранения в Шанидаре после пробитого ребра неандертальца Шанидар 3, хотя тот жил примерно на 25 тысяч лет позже. Теперь ученые планируют изучить останки 1960 года, хранящиеся в Иракском музее в Багдаде, чтобы выяснить, не принадлежат ли новые находки тем же людям, которых описал Солецки.