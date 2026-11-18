Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назначит своим новым заместителем гендиректора по ядерной энергетике Алексея Ферапонтова, замруководителя Ростехнадзора, сообщает Bloomberg. Против Ферапонтова действуют украинские санкции. Он займет место Михаила Чудакова, который ушел из агентства после скандала в сентябре.

В МИД Украины заявили, что если россиян назначат на руководящие посты в МАГАТЭ, это будет «откровенным сговором» с Россией, которая незаконно захватывает украинские ядерные объекты и пытается узаконить их оккупацию. Киев призвал гендиректора агентства Рафаэля Гросси пересмотреть решение. Гросси не стал отвечать на претензии Украины.

Гросси выдвигается на пост генсека ООН в следующем году. Для избрания ему нужно, чтобы его единогласно поддержали все пять постоянных членов Совбеза — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Департамент ядерной энергетики МАГАТЭ почти все 70 лет существования агентства возглавляли советские или российские чиновники. Некоторые наблюдатели надеялись, что после ухода Чудакова и на фоне войны в Украине эта традиция прервется.

Специалист Greenpeace по ядерной энергетике Шон Берни призвал Гросси передумать. Он заявил:

«Если он всё же назначит Ферапонтова, то, по сути, вознаградит российскую атомную отрасль».

По словам Берни, такое назначение «серьезно подорвет доверие» к должности гендиректора МАГАТЭ.

В сентябре МАГАТЭ отправило Чудакова в административный отпуск на время этического расследования. Поводом стала его книга-самоучитель, в которой феминисток он называл «истеричными фанатиками», а геев и лесбиянок — «извращенцами». Еще в 2022 году Украина добивалась, чтобы россиян, в том числе Чудакова, отстранили от ключевых постов в секретариате агентства.