AP: Иран отказался обсуждать с МАГАТЭ возвращение инспекторов, пока США угрожают новыми ударами

Иран заявил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что не будет вести переговоры о возобновлении инспекций, пока стране угрожают военными ударами. Об этом говорится в конфиденциальном докладе агентства, который 13 ноября разослали государствам-членам. С документом ознакомилось агентство Associated Press.

Тегеран сослался на «постоянные, явные и публичные угрозы» президента США совершить новые «акты вооруженной агрессии», прежде всего против ядерных объектов. При этом Иран заверил, что «твердо привержен» возвращению к полному выполнению своих обязательств, как только позволят условия. Кроме того, иранская сторона выразила обеспокоенность объявленной США наградой до $20 млн за сведения о ядерной программе страны и попросила МАГАТЭ сохранять конфиденциальность своей работы.

В МАГАТЭ заявили о готовности вернуть инспекторов в Иран в кратчайшие сроки и предложили Тегерану рассмотреть «технические и постепенные меры». В докладе говорится:

«Отсутствие информации об иранских ядерных объектах и материалах вызывает обеспокоенность с точки зрения нераспространения и должно быть исправлено в срочном порядке».

Агентство также опасается за обогатительный завод в Исфахане. МАГАТЭ не знает, где он находится и есть ли там ядерные материалы.

С июня 2025 года, когда Израиль и США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, инспекторы побывали только на АЭС в Бушере. Агентство не может проверить запас урана, обогащенного до 60%. По данным МАГАТЭ, он составляет 440,9 кг. По правилам агентства такой материал нужно проверять ежемесячно.

12 ноября Совет экспертов Ирана призвал руководство страны рассмотреть выход из Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть оборонную доктрину. В начале ноября The New York Times писала, что всё больше иранских священнослужителей и чиновников требуют отказаться от обязательства не создавать ядерное оружие.