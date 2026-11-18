Председатель Верховного суда России Игорь Краснов 13 ноября подписал приказ об утверждении Концепции цифровой трансформации судебной системы до 2030 года. Ее ядром станет государственная информационная система «Цифровое правосудие». Когда данные перенесут, она должна вытеснить действующую ГАС «Правосудие» и программы, на которых сейчас работают арбитражные суды.

Каждое дело будут вести в цифровом виде с единым номером во всех инстанциях. Электронные документы по силе приравняют к бумажным и пользоваться ими будут в первую очередь. Участникам процессов обещают личный кабинет со всеми их спорами, электронные извещения и подключение к заседаниям по видеосвязи. Те, у кого нет технической возможности, сохранят право обращаться в суд лично и письменно.

Искусственный интеллект в судах будут применять по правилам отдельной концепции, которую Краснов утвердил 3 сентября. ИИ поручат автоматически заполнять статистическую отчетность и помогать сокращать число заявлений, которые возвращают из-за формальных ошибок. Сервисы разместят в закрытом контуре судебной системы, а к 2030 году ими должны постоянно пользоваться не менее 95% судей. Чтобы ложные «подсказки» ИИ не подорвали доверие к судам, общедоступные ИИ-сервисы использовать нельзя, а результат должен проверять судья.

К 2030 году новой системой должны пользоваться все федеральные суды и не менее 70% участков мировых судей, а работать она должна только на российском ПО. На 2027 год запланирован аудит нынешних систем, на 2028-й — пилотный запуск, на 2029-й — распространение на все остальные суды, которые еще не пользуются новой системой. Вероятность того, что сроки сорвутся, авторы документа сами оценили как высокую. Причины — масштаб системы и нехватка подрядчиков.

В октябре Краснов заявлял, что ИИ в тестовом режиме уже применяют суды более чем 20 регионов, в том числе Москвы, Московской, Амурской и Вологодской областей. По его словам, нейросети ищут судебную практику, находят ошибки и нестыковки в документах и ведут протоколы заседаний.