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Суды более 20 регионов России начали пробное внедрение ИИ в свою работу

The Insider
Фото: Верховный суд Российской Федерации

Фото: Верховный суд Российской Федерации

Искусственный интеллект в тестовом режиме уже применяют суды более чем 20 российских регионов, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Об этом он рассказал ТАСС во время поездки в Китай, куда отправился изучать местный опыт использования ИИ-технологий в правосудии. Среди регионов, где идет апробация, глава ВС назвал Москву, а также Московскую, Амурскую и Вологодскую области.

По словам Краснова, отдельные инструменты сначала испытывают и проверяют на надежность и лишь затем запускают в работу, параллельно обучая судей. Он перечислил уже выбранные направления: поиск и разбор судебной практики и правовых позиций ВС, обнаружение в документах нестыковок и ошибок, а также автоматическое ведение протоколов заседаний.

Краснов пояснил:

«Другими словами, это техническая помощь судье, чтобы сэкономить время и сделать процесс более открытым, эффективным и справедливым».

Согласно графику внедрения, на среднесрочном горизонте доступ к судебным ИИ-сервисам получат все суды страны. Главным условием Краснов назвал возможность перепроверить любой результат, выданный ИИ. При этом оценивать доказательства и выносить итоговое решение, подчеркнул он, по-прежнему будет только судья.

В начале сентября Краснов сообщил на форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели, что ВС утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство. Тогда он рассказал, что в регионах в порядке эксперимента используют четыре большие языковые модели, обученные на правовых позициях и ключевых решениях Верховного суда. За реализацию концепции отвечает созданный при ВС Центр судебных компетенций в сфере ИИ.

Ранее адвокат из Нью-Йорка Майкл Фурте был уличен в том, что вставлял в судебные документы цитаты, выдуманные нейросетью, а затем снова прибег к ИИ, объясняя суду, зачем им пользовался. Как писало издание 404 Media, пытаясь оспорить санкции, он привел вдвое больше ссылок на несуществующие или ошибочно указанные источники, чем прежде. Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэл Коэн обязал Фурте возместить истцу расходы на юристов, которые выявляли эти ошибки, и направил решение в Управление по этике адвокатов Нью-Джерси.

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Публикация:«Суды более 20 регионов России начали пробное внедрение ИИ в свою работу»

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