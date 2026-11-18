Российские регионы начали повышать стоимость проездных и сокращать льготы, связанные с использованием общественного транспорта. Как пишет издание «7x7», подобные изменения произошли в Башкирии, а также в Архангельске, Челябинске, Калининграде. Власти объясняют это нехваткой средств в региональных бюджетах и ростом расходов на обслуживание общественного транспорта.

В Башкирии с 20 ноября вдвое подорожает социальный проездной на месяц — с 600 до 1200 рублей. При этом число поездок, которые можно по нему сделать, сократится с 90 до 60.

В Архангельске, где пенсионеры старше 70 лет могут бесплатно ездить на автобусах 60 раз в квартал, со следующего года число поездок сократится до 30.

В Челябинске с 1 января лишат льготного проезда предпенсионеров (то есть людей, которым до выхода на пенсию осталось менее пяти лет), а также школьников из малообеспеченных многодетных семей. Власти объяснили, что эти дети уже получают по 668 рублей в месяц в качестве компенсации расходов на транспорт. Кроме того, льготный проезд будет ограничен муниципальными маршрутами.

В Калининграде с 20 ноября проездные для пенсионеров подорожают с 450 до 530 рублей, для федеральных и региональных льготников — с 1000 до 1200, для многодетных родителей — с 700 до 830 рублей. Кроме того, с 1 февраля отменят муниципальную льготу для предпенсионеров, не имеющих других оснований для ее получения.