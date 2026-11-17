В воздушное пространство Молдовы 17 ноября проникли семь дронов. Об этом сообщило Минобороны республики. Пять из них разбились вблизи населенных пунктов. Президент страны Майя Санду заявила, что как минимум один из беспилотников пролетел над Кишинёвом. Из-за БПЛА в Молдове временно закрывали воздушное пространство.

По данным Минобороны Молдовы, 17 ноября в период с 15:45 до 18:10 по местному времени в небе над страной находились 7 беспилотников, нарушивших воздушное пространство государства. В ведомстве подчеркнули, что пять из семи БПЛА разбились вблизи населенных пунктов Келтуитор, Погорничены, Погребены и Кухурештий-де-Жос. Там заверили, что продолжают осуществлять мониторинг воздушного пространства «в координации с соответствующими органами власти и партнерами». До этого в Минобороны подчеркнули, что речь шла о дронах «Шахед».

Из-за несанкционированного вторжения дронов в Молдову в стране закрывали воздушное пространство. Ограничения, по данным издания NewsMaker, продлились чуть больше 30 минут. Самолету авиакомпании FlyOne, выполнявшему рейс из Шарм-эль-Шейха в Кишинёв, пришлось около получаса находиться в воздухе в режиме ожидания на высоте более 3 тысяч метров.

Происходящее прокомментировала президент Молдовы Майя Санду. На своей странице в Facebook она написала:

«Сегодня вечером жители Кишинёва были встревожены тем, что беспилотники, используемые в развязанной Россией войне, долетают до самого города. Люди обеспокоены, потому что понимают: России нет дела ни до нейтралитета, ни до суверенитета, ни до человеческих жизней. И когда Россия в своей ТВ-пропаганде изображает заботу о судьбе Молдовы, но при этом отправляет беспилотники к нашим домам, это свидетельствует о безграничном цинизме руководства в Москве. Молдова хочет мира. Молдова работает ради мира. Но до сих пор у нас нет необходимых средств ПВО, чтобы защититься от беспилотников. Именно поэтому мы продолжим осуждать эту бесчеловечную войну и добиваться введения санкций против России, пока ее не вынудят прекратить войну. Мы продолжим поддерживать Украину, которая противостоит агрессии, и инвестировать в национальную оборону при поддержке дружественных стран».

Во вторник, 17 ноября, из-за дронов в воздушном пространстве страны также временно приостанавливали работу пункты пропуска на границе с Украиной. Такое решение объяснили соображениями безопасности и необходимостью защитить граждан и пограничников.