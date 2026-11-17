Европейская оборонная компания Destinus, основанная бывшим российским предпринимателем Михаилом Кокоричем, сообщила, что семь ее крылатых ракет Ruta поразили Крымский мост 17 ноября, в результате чего обрушился один из пролетов. Кокорич известен как основатель Dauria Aerospace — первой частной космической компании России. В 2014–2015 годах он уехал из страны после проверок его бизнеса российскими силовиками и попыток возбудить уголовное дело.

По данным нидерландского Destinus, украинские военные применяли ракеты Ruta против моста два дня подряд. Во время первой атаки была повреждена верхняя несущая конструкция, а 17 ноября семь ракет попали в мост и привели к обрушению пролета. В компании также отметили, что для подавления российской противовоздушной обороны украинские военные также использовали беспилотные системы LORD/Da Vinci производства Destinus.

Президент Destinus Александр Данилюк рассказал агентству Reuters, что всего украинские военные запустили девять ракет Ruta Block 1, из которых семь достигли моста. По его словам, разработки Destinus стали единственными системами вооружения иностранного производства, примененными в операции.

Зеленский подтвердил применение Ruta, но не уточнил, какие ракеты обрушили пролет моста

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в операции против Крымского моста использовались ракеты-дроны Ruta. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель, а сама операция состояла из семи этапов. Украинские военные последовательно уничтожали российские системы ПВО, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

На заключительном этапе беспилотники «Паляница» атаковали автомобильную часть моста, а ракеты «Нептун», FP-5 «Фламинго» и Ruta — железнодорожную, рассказал Зеленский. В результате атаки обрушилась арочная конструкция автомобильной части Крымского моста длиной более 270 метров. Повреждения получило и железнодорожное полотно. Российский Минтранс объявил о приостановке автомобильного и железнодорожного движения. По предварительной информации ведомства, пострадавших не было.

Destinus начала поставлять вооружения Украине в 2023 году, а ракеты Ruta — в 2024-м. К концу октября 2026 года компания изготовила более 1750 ракет этого семейства, доведя ежемесячный выпуск почти до 300 единиц. В настоящее время Destinus также разрабатывает более мощную Ruta Block 2 с заявленной дальностью свыше 700 км и боевой частью массой 250 кг.

Кокорич уехал из России после проверок ФСБ и отказался от российского гражданства

Михаил Кокорич основал Dauria Aerospace в начале 2010-х годов. Компания занималась разработкой малых спутников и получила заказ Роскосмоса на создание двух космических аппаратов. Однако вскоре у предприятия возникли проблемы с привлечением финансирования, а российские силовики, по словам Кокорича, начали проверять его деятельность.

В интервью журналистам в 2018 году Кокорич рассказывал, что сотрудники силовых структур распространяли подозрения в его работе на американскую разведку из-за проживания в США. По словам предпринимателя, ФСБ проверяла Dauria Aerospace, а следственные органы дважды пытались возбудить уголовное дело. Обе попытки пресекла прокуратура. Кокорич окончательно перебрался в США в 2014–2015 годах и продал долю в российской компании.

В 2017 году он основал американский космический стартап Momentus, а в 2021-м — швейцарскую Destinus. Первоначально компания разрабатывала гражданские гиперзвуковые летательные аппараты, но после полномасштабного вторжения России в Украину переключилась на производство ударных беспилотников и крылатых ракет. В январе 2024 года Кокорич отказался от российского гражданства, объяснив это несогласием с войной и политикой Владимира Путина.

Кокорич также входит в Антивоенный комитет России. В октябре 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело против него и других участников комитета по обвинению в организации террористического сообщества и насильственном захвате власти. В ноябре предпринимателя внесли в российский перечень «террористов и экстремистов».