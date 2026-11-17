Минпромторг подготовил проект постановления правительства, по которому работы над авиадвигателем большой тяги ПД-35 до конца 2028 года сведутся к испытаниям отдельных узлов., обнаружил The Insider. Проект меняет правила субсидии «Ростеху» на выпуск отечественных авиадвигателей. Новые обязательные результаты — испытания композитных лопаток вентилятора, подшипников, стартер-генератора и демонстрационного газогенератора ПД-35. Провести их нужно не позднее 31 декабря 2028 года.

В пояснительной записке министерство подводит итоги 2021–2025 годов. ОДК собрала двигатель-демонстратор с тягой 35 тонн и разработала 24 новых материала. При этом шестого уровня технологической готовности удалось добиться лишь по 4 из 20 критических технологий. В 2027–2028 годах, говорится в документе, нужно «продолжить экспериментальную доводку опытных узлов», и только потом ключевые технологии пойдут в опытно-конструкторские работы.

ПД-35 разрабатывает Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), головные предприятия находятся в Перми. Двигатель готовили для российско-китайского лайнера CR929, а затем для двухдвигательной версии Ил-96. В 2019 году в ОДК обещали начать серийный выпуск ПД-35 в 2028 году. В декабре 2025-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что сертификат типа на двигатель получат в течение двух-трёх лет.

Накануне новый министр транспорта Дмитрий Ядров на встрече с Путиным не назвал срок сертификации «импортозамещённых» SJ-100 и МС-21. Он лишь сказал:

«Ждём от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов Суперджет и МС-21».

Год назад, когда Ядров ещё возглавлял Росавиацию, он обещал завершить сертификацию МС-21 до конца 2026 года. 16 ноября также стало известно, что рыбинский «ОДК-Сатурн», который выпускает двигатели ПД-8 для SJ-100, подал в службу занятости предварительный список на сокращение 680 сотрудников.