Морской экспорт российской нефти поднялся до максимума с конца июля, поскольку Украина усилила удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. По данным агентства, за четыре недели по 15 ноября поставки выросли до 3,9 млн баррелей в сутки. Это на 280 тысяч баррелей больше, чем в период по 8 ноября. Сырье, которое заводы не могут переработать, производителям приходится отправлять на экспорт.

С начала ноября Украина атаковала 13 российских НПЗ, подсчитал Bloomberg. Среди них «ТАИФ-НК» в Нижнекамске и Ильский завод в Краснодарском крае. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России.

За неделю по 15 ноября 39 танкеров вывезли 30,27 млн баррелей российской нефти. Неделей ранее на 31 судне ушло 23,6 млн баррелей. Среднесуточные отгрузки за неделю подскочили на 950 тысяч баррелей — до 4,32 млн. Это максимум с июня. Средняя недельная выручка за четыре недели упала при этом до $2,45 млрд — самого низкого уровня за семь недель. Причина в том, что цены на Urals снижаются пятую неделю подряд.

Главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. Поставки в Азию за четыре недели выросли до 3,72 млн баррелей в сутки, если считать вместе с танкерами без конечного пункта назначения. Кроме того, сделка Дональда Трампа с Москвой о ввозе российского дизеля в США столкнулась с трудностями. Покупателей на грузы не нашлось, и теперь их предлагают бразильским дистрибьюторам.

В ночь на 16 ноября дроны атаковали Крымский мост, нефтебазу в Азове и предприятие в Ильском Краснодарского края. Региональный оперштаб сообщил о пожаре, но не назвал предприятие. Ильский НПЗ — один из крупнейших на юге России.