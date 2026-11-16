Дроны атаковали Крымский мост, нефтебазу в Азове и предприятие в Ильском, на Москву летели 600 БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе по Крымскому мосту. Он написал:
«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня».
По словам Аксёнова, в Керчи начал работу оперативный штаб. Что и чем атаковали, есть ли повреждения и пострадавшие, он не уточнил. Движение автомобилей по мосту перекрыли в 2:22 по Москве. Мониторинговый канал Supernova+ обратил внимание на комментарии местных жителей в Telegram о «десяти прилетах». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что четыре поезда «Таврия» в Крым на 9:00 опаздывали, в том числе на 4,5 часа. Как писал Z-канал «Два майора», приводя свежее фото, мост «в целом устоял».
В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали Азов в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на четырех производственных объектах города и трех раненых мужчинах, которых госпитализировали. По фото и видео очевидцев Astra установила, что пожар начался в районе, где находятся нефтебаза ООО «Флэш энерджи» и газораспределительная станция ООО «Юг-Импэкс». Мониторинговый канал Exilenova+ утверждает (1, 2), что горят оба объекта. В слободе Рогалик Миллеровского района, по словам губернатора, обломки повредили три частных дома и газопровод, пострадавших нет.
В Краснодарском крае оперштаб сообщил о пожаре на территории одного из предприятий в поселке Ильском — какого именно, власти не уточнили. В Ильском расположен Ильский НПЗ, один из крупнейших на юге России, в последний раз дроны атаковали его 26 сентября. В Северском районе обломки упали на частный дом. По данным оперштаба, пострадали три человека, в том числе ребенок, а глава района Алексей Чеверев в своем канале в Max говорил о шести пострадавших.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 17:00 15 ноября до 8:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников, 191 из них сбили на подлете к столице. В аэропортах Шереметьево и Внуково вводились ограничения. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ночью перекрывал выезд из Ярославля в сторону Москвы. По его словам, над областью сбили 20 дронов. Рядом с этим участком трассы в промзоне находится Ярославский НПЗ.
Минобороны России отчиталось о перехвате за ночь 1336 беспилотников над 13 областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.