Дроны атаковали Крымский мост, нефтебазу в Азове и предприятие в Ильском, на Москву летели 600 БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе по Крымскому мосту. Он написал:

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня».

По словам Аксёнова, в Керчи начал работу оперативный штаб. Что и чем атаковали, есть ли повреждения и пострадавшие, он не уточнил. Движение автомобилей по мосту перекрыли в 2:22 по Москве. Мониторинговый канал Supernova+ обратил внимание на комментарии местных жителей в Telegram о «десяти прилетах». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что четыре поезда «Таврия» в Крым на 9:00 опаздывали, в том числе на 4,5 часа. Как писал Z-канал «Два майора», приводя свежее фото, мост «в целом устоял».

В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали Азов в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на четырех производственных объектах города и трех раненых мужчинах, которых госпитализировали. По фото и видео очевидцев Astra установила, что пожар начался в районе, где находятся нефтебаза ООО «Флэш энерджи» и газораспределительная станция ООО «Юг-Импэкс». Мониторинговый канал Exilenova+ утверждает (1, 2), что горят оба объекта. В слободе Рогалик Миллеровского района, по словам губернатора, обломки повредили три частных дома и газопровод, пострадавших нет.