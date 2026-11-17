Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров вести переговоры с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, Европа поступила «безответственно», когда передала контакты с Москвой администрации США, которая, по мнению Стубба, возможно, склоняется к разделу континента на сферы влияния. Об этом президент Финляндии рассказал в интервью Financial Times.

Помимо прочего, Стубб сказал:

«Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг взаимодействие Европы с Россией, и я считаю это безответственным».

Теперь, когда у переговоров появилась рамка, европейские лидеры, по его мнению, должны обращаться к Путину с единым посланием. При этом Стубб признал заслуги американских переговорщиков — они оживили застопорившиеся переговоры Москвы и Киева и поддержали участие в них Европы.

Президент Финляндии считает, что Европа выбирает между двумя сценариями. Первый — повторение Ялтинского соглашения 1945 года, согласно которому Центральная и Восточная Европа отошли в сферу влияния СССР. Второй — Хельсинкские соглашения 1975 года, которые ослабили напряженность между Востоком и Западом. Сейчас США, по оценке Стубба, «вероятно», ближе к ялтинскому подходу, но позже могут склониться к хельсинкскому. Он также заявил, что Россия эту войну не выиграла и не выиграет.

Александр Стубб предложил шесть направлений переговоров. Это гарантии безопасности для Украины, территории, послевоенное восстановление, меры доверия, прекращение огня и будущая система безопасности. Советники по нацбезопасности, по его словам, будут обсуждать только технические вопросы, а сделку заключат политические лидеры. Без согласия Путина ее не будет. Предложение США передать России Донбасс в обмен на членство Украины в НАТО финский президент комментировать не стал. По его словам, вопрос территорий решают только Зеленский и украинский народ.

В октябре Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поговорили с Путиным по телефону. Часть европейских коллег раскритиковала этот звонок, потому что их не предупредили заранее. 13 ноября страны ЕС согласовали состав европейской делегации на будущих переговорах о завершении войны в Украине. В нее вошли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и институтов Евросоюза.