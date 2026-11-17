Танкер под флагом Либерии шел в румынский порт Мидия из Александрии (Египет). Судя по данным AIS, судно перестало выходить на связь около полуночи 17 ноября. Профильный портал Maritime.bg при этом пишет, что сигнал бедствия получили лишь утром — спустя восемь часов.

На борту в момент крушения находились 19 членов экипажа. Все они граждане Филиппин. Их спасли, у двоих зафиксированы незначительные травмы.

Примечательно, что это уже вторая атака на судно в одном и том же районе. Накануне сухогруз Betul 8 (IMO: 8817198) с пшеницей на борту затонул после атаки морских дронов. Между местами крушения двух судов — порядка 27 километров.

С учетом Gas Husky с начала октября у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии — беспилотники атаковали по меньшей мере 15 торговых судов.