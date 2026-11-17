Газовоз Gas Husky (IMO: 9507764) попал под атаку беспилотников и затонул у побережья Болгарии в Чёрном море. Об этом пишет местное издание bTV. Судно затонуло в том же районе, где накануне попал под удар сухогруз.
Танкер попал под удар беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. В момент атаки он находился примерно в 100 км от болгарского порта Варна, свидетельствуют данные Starboard Maritime Intelligence, проанализированные The Insider.
Танкер под флагом Либерии шел в румынский порт Мидия из Александрии (Египет). Судя по данным AIS, судно перестало выходить на связь около полуночи 17 ноября. Профильный портал Maritime.bg при этом пишет, что сигнал бедствия получили лишь утром — спустя восемь часов.
На борту в момент крушения находились 19 членов экипажа. Все они граждане Филиппин. Их спасли, у двоих зафиксированы незначительные травмы.
Примечательно, что это уже вторая атака на судно в одном и том же районе. Накануне сухогруз Betul 8 (IMO: 8817198) с пшеницей на борту затонул после атаки морских дронов. Между местами крушения двух судов — порядка 27 километров.
С учетом Gas Husky с начала октября у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии — беспилотники атаковали по меньшей мере 15 торговых судов.