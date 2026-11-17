Издание также сообщает, что по решению суда телеканал и сайт были переданы временному управляющему — государственному Фонду страхования сберегательных вкладов.

Sözcü начала работу в конце нулевых годов и в 2010-х укрепила свои позиции оппозиционного медиа, критикующего правящую партию и Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025-м телеканал, например, активно освещал массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался главным конкурентом Эрдогана на запланированных на 2027 год выборах.

Впрочем, в разговоре с The Insider турецкий политолог Керим Хас отмечает, что Sözcü вряд ли можно назвать каналом с огромным влиянием. Тем не менее его журналисты активно освещали невыгодный для Эрдогана скандал: в начале ноября в рамках расследования дела об отмывании денег была арестована бывший министр и экс-зампред Эрдогана в партии Фатма Бетюль Саян Кая.

«Готовится борьба в политике после периода Эрдогана, и в этой борьбе Sözcü TV делает какие-то вещи, которые не нравятся одному блоку возможных претендентов на пост президента после него. Они и так не сделали ничего особо оппозиционного, а после этого рейда они будут вообще молчать. Если они и были лояльны Эрдогану на 99% до этого рейда, то сейчас они [будут] лояльны на 100%», — считает Хас.

Обыски в редакции Sözcü прошли спустя месяц после визита силовиков в штаб-квартиру другого оппозиционного телеканала — Halk TV. В отношении последнего тогда тоже ввели временное управление, а против владельца начали расследования по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег.

Оппозиционные партии и местные журналистские организации связывают эти рейды с давлением на прессу.

«Сначала TELE1, Halk TV и теперь Sözcü TV… Практика назначения попечителей в независимые СМИ становится всё более распространенной в Турции. Журналистов заставляют замолчать под давлением, а медиаорганизации — с помощью попечителей. Нельзя скрыть правду, заставляя замолчать журналистов. Журналистика это не преступление. Свободную прессу нельзя заставить замолчать», — говорится в заявлении Ассоциации журналистов Турции (ÇGD).

Керим Хас связывает давление на СМИ не столько с политикой Эрдогана, сколько со стремлением кандидатов на его место заработать себе политические очки: