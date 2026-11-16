15 ноября глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что европейские военные высадились на танкер MIDAG (IMO: 9266841) в Средиземном море и установили, что он шел под ложным флагом. Однако судно не задержали и оно продолжило движение. Как выяснил The Insider, ранее танкер загружался российской нефтью в Приморском крае, а затем попал под санкции США за перевозку иранской нефти. Одна из проблем, ограничивающих возможности военно-морской миссии ЕС IRINI по задержанию таких судов, — отсутствие выделенного порта для их доставки и дальнейших проверок, рассказал The Insider эксперт по морской безопасности Гонсало Саис Эраускин.

Научный сотрудник Центра финансов и безопасности британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Гонсало Саис Эраускин объяснил, что миссия зависит от готовности отдельных стран ЕС принимать задержанные суда и нести связанные с этим расходы:

«Решение ЕС расширить мандат IRINI, включив в него наблюдение за морской обстановкой в Средиземном море, стало смелым шагом в борьбе с операциями российского „теневого флота“. IRINI уже успешно провела несколько досмотров танкеров для проверки их флагов, однако у миссии нет выделенного порта, где можно было бы удерживать задержанные суда и проводить углубленные проверки. Сейчас IRINI зависит от готовности прибрежных государств — членов ЕС предоставлять свои порты для размещения задержанных судов. Это ставит миссию в зависимость от того, насколько власти разных стран готовы нести связанные с этим расходы. Проблему можно было бы смягчить, предоставив IRINI выделенный порт для проведения операций и проверок, которые позволили бы эффективнее препятствовать деятельности „теневого флота“. Большинство задержаний танкеров „теневого флота“ европейскими странами проводилось на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. Она позволяет досматривать суда, подозреваемые в отсутствии государственной принадлежности, то есть в использовании ложных флагов. После этого государство может провести необходимые проверки и, если обнаружит другие технические нарушения, задержать судно до их устранения. Однако после большинства задержаний танкеры через несколько дней или недель продолжали свой путь. Такие меры приводят к задержкам и дополнительным расходам для России, но не позволяют полностью прекратить перевозки».

О том, что у IRINI нет выделенного порта и площадки для удержания задержанных судов, говорится и во внутреннем документе Европейской службы внешних связей от 23 февраля 2026 года, направленном Совету ЕС на следующий день. Авторы документа отмечали, что отсутствие необходимой инфраструктуры ограничивает эффективность миссии. В качестве примера они приводили досмотр судна AYA 1 (IMO: 9293557) в июле 2025 года в рамках контроля за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Для полноценной проверки и изъятия груза, указывалось в документе, необходимо заранее определить порт, куда можно доставить судно, и площадку для его удержания.

В том же документе европейские чиновники рекомендовали усилить работу IRINI по наблюдению за российским «теневым флотом» и разрешить военным досматривать суда, предположительно, использующие ложные флаги, на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. По данным миссии, в 2025 году через район ее ответственности прошли 442 судна из почти 600 российских танкеров, находившихся тогда под санкциями ЕС. С начала выполнения задач по наблюдению за морской обстановкой в 2025 году IRINI выявила 72 судна, предположительно, не имеющих государственной принадлежности, и подтвердила 18 случаев использования ложных флагов.

9 октября 2026 года Совет ЕС продлил мандат IRINI до конца марта 2029 года, включив в число ее задач противодействие российскому «теневому флоту». Однако, согласно отчету миссии от 9 ноября, эта работа предусматривает прежде всего наблюдение за судами, сбор информации и проверку их государственной принадлежности. К началу ноября военнослужащие IRINI провели шесть высадок на суда для проверки флагов.

При этом отсутствие порта — не единственное ограничение. Сама статья 110 Конвенции ООН по морскому праву не устанавливает, что должно происходить с судном после подтверждения отсутствия действительной регистрации, рассказала The Insider содиректор Института международного права имени Вальтера Шюкинга, профессор Неле Матц-Люк:

«Статья 110 ничего не говорит о последствиях досмотра. Она не определяет дальнейших действий в случае, если проверка подтверждает, что судно не имеет государственной принадлежности или шло под ложным флагом. Государства реагируют по-разному: некоторые суда, которые были досмотрены и признаны не имеющими государственной принадлежности, задерживали и штрафовали, другие продолжали свой путь. Хотя каждое судно должно иметь государственную принадлежность, право на досмотр не означает автоматического права на конфискацию. Судно и его груз по-прежнему находятся в частной собственности. Сам по себе факт включения судна в санкционный список ЕС как принадлежащего к „теневому флоту“ недостаточен для досмотра или задержания в открытом море. В открытом море, в том числе в исключительной экономической зоне, основанием для перехвата могут быть, в частности, подозрения в пиратстве или, как в рассматриваемом случае, отсутствие государственной принадлежности. Но и это не обязательно дает право на задержание».

Как ранее объясняли The Insider специалисты по международному морскому праву, даже после задержания танкера власти сталкиваются с вопросами о законности его дальнейшего удержания, содержании судна, судьбе груза и экипажа.