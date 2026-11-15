Военные ЕС высадились на танкер «теневого флота» России, но не задержали его. Судно находится под санкциями США и использует ложный флаг

На опубликованных Каллас фотографиях видно, как военные спускаются на палубу танкера по тросу с вертолета. На другом снимке рядом с MIDAG находятся два военных корабля. По словам Каллас, досмотр проводился на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая позволяет военным кораблям в том числе досматривать суда, подозреваемые в отсутствии национальной принадлежности.

«ЕС продолжит препятствовать деятельности российского „теневого флота“ как в море, так и дипломатическими средствами», — заявила Каллас. Она добавила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить новые санкции против России, в том числе в отношении банков, покупателей и компаний, поддерживающих «теневой флот».

Танкер загружался российской нефтью в Козьмино, а затем попал под санкции США

Как установил The Insider, танкер MIDAG в мае 2026 года посетил российские порты Восточный и Козьмино в Приморском крае. Тогда судно носило название MIDAS и ходило под флагом Панамы.

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер прибыл в район порта Восточный 5 мая, а на следующий день пришвартовался на нефтяном терминале Козьмино, где провел почти 23 часа. Утром 7 мая заявленная в AIS осадка судна увеличилась с 6 до 14,7 метра при максимальной проектной осадке около 14,9 метра. Это указывает на то, что танкер загрузился практически полностью. Через терминал Козьмино Россия экспортирует нефть, поступающую по трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). 8 мая судно покинуло район российского порта и направилось на юг.

19 мая Минфин США ввел санкции против танкера, однако не за перевозку российской нефти, а за перевозку иранской. По данным американского ведомства, судно принадлежало зарегистрированной на Маршалловых Островах компании Ocean Marvel Shipping Company Limited и с начала 2026 года перевезло сотни тысяч баррелей иранской нефти. Компания также попала под американские санкции.

В июле танкер сменил название на MIDAG. Как выяснил The Insider, именно с июля 2026 года в базе S&P Global флаг судна обозначен как ложный флаг Зимбабве. В качестве зарегистрированного владельца и оператора танкера сейчас указана либерийская компания Xuanyue Shipping & Trading Co. Сведения о страховщике ответственности судовладельца в базе отсутствуют.

Анализ истории перемещений танкера показал, что с 16 июля по 22 октября он почти непрерывно находился у южного побережья Шри-Ланки, в районе Галле. Затем судно направилось через Аденский залив и Красное море к Суэцкому каналу, а 10 ноября вышло из египетского Порт-Саида в Средиземное море. Куда танкер направляется сейчас и какой груз находится на его борту, неизвестно.

Военно-морская миссия ЕС IRINI действует в Средиземном море с 2020 года. Изначально ее основной задачей было обеспечение соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Почему европейские военные не задерживают танкеры

9 октября 2026 года Совет ЕС продлил мандат военно-морской миссии IRINI до конца марта 2029 года, включив в число ее задач противодействие российскому «теневому флоту». Однако, согласно отчету миссии от 9 ноября, выполнять эту задачу военные должны прежде всего путем наблюдения за судами, сбора информации и проверки их государственной принадлежности. К началу ноября военнослужащие IRINI провели шесть высадок на суда для проверки флагов. Первую такую операцию миссия провела в мае.

Как ранее объясняли The Insider специалисты по международному морскому праву, возможности европейских стран по задержанию и конфискации танкеров «теневого флота» ограничены действующими международными нормами. Даже если судно удается задержать, власти сталкиваются с вопросами о правовых основаниях его дальнейшего удержания, содержании танкера, судьбе груза и экипажа.