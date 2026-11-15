Военные ЕС высадились на танкер «теневого флота» России, но не задержали его. Судно находится под санкциями США и использует ложный флаг

Военные Евросоюза высадились на нефтяной танкер MIDAG (IMO: 9266841) в Средиземном море и установили, что судно шло под ложным флагом. Об операции, проведенной 13 ноября в рамках военно-морской миссии ЕС IRINI, сообщила 15 ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас, назвав судно предполагаемым танкером российского «теневого флота». Как выяснил The Insider, в мае танкер загружался на российском нефтяном терминале Козьмино в Приморском крае, а позднее попал под санкции США за перевозку иранской нефти. Несмотря на это, после досмотра европейскими военными судно продолжило движение.
Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, которые проанализировал The Insider, 13 ноября, в день операции ЕС, танкер прошел южнее Мальты, а затем направился в сторону пролива между Сицилией и Тунисом. На протяжении всего дня его скорость, согласно доступным данным AIS, составляла от 20 до 23,5 км/ч. К 13:03 по центральноевропейскому времени 15 ноября MIDAG находился к северу от Алжира и двигался на запад со скоростью 18,9 км/ч. О задержании судна или его экипажа Каллас не сообщала.
На опубликованных Каллас фотографиях видно, как военные спускаются на палубу танкера по тросу с вертолета. На другом снимке рядом с MIDAG находятся два военных корабля. По словам Каллас, досмотр проводился на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая позволяет военным кораблям в том числе досматривать суда, подозреваемые в отсутствии национальной принадлежности.
«ЕС продолжит препятствовать деятельности российского „теневого флота“ как в море, так и дипломатическими средствами», — заявила Каллас. Она добавила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить новые санкции против России, в том числе в отношении банков, покупателей и компаний, поддерживающих «теневой флот».
Танкер загружался российской нефтью в Козьмино, а затем попал под санкции США
Как установил The Insider, танкер MIDAG в мае 2026 года посетил российские порты Восточный и Козьмино в Приморском крае. Тогда судно носило название MIDAS и ходило под флагом Панамы.
Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер прибыл в район порта Восточный 5 мая, а на следующий день пришвартовался на нефтяном терминале Козьмино, где провел почти 23 часа. Утром 7 мая заявленная в AIS осадка судна увеличилась с 6 до 14,7 метра при максимальной проектной осадке около 14,9 метра. Это указывает на то, что танкер загрузился практически полностью. Через терминал Козьмино Россия экспортирует нефть, поступающую по трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). 8 мая судно покинуло район российского порта и направилось на юг.
19 мая Минфин США ввел санкции против танкера, однако не за перевозку российской нефти, а за перевозку иранской. По данным американского ведомства, судно принадлежало зарегистрированной на Маршалловых Островах компании Ocean Marvel Shipping Company Limited и с начала 2026 года перевезло сотни тысяч баррелей иранской нефти. Компания также попала под американские санкции.
В июле танкер сменил название на MIDAG. Как выяснил The Insider, именно с июля 2026 года в базе S&P Global флаг судна обозначен как ложный флаг Зимбабве. В качестве зарегистрированного владельца и оператора танкера сейчас указана либерийская компания Xuanyue Shipping & Trading Co. Сведения о страховщике ответственности судовладельца в базе отсутствуют.
Анализ истории перемещений танкера показал, что с 16 июля по 22 октября он почти непрерывно находился у южного побережья Шри-Ланки, в районе Галле. Затем судно направилось через Аденский залив и Красное море к Суэцкому каналу, а 10 ноября вышло из египетского Порт-Саида в Средиземное море. Куда танкер направляется сейчас и какой груз находится на его борту, неизвестно.
Военно-морская миссия ЕС IRINI действует в Средиземном море с 2020 года. Изначально ее основной задачей было обеспечение соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
Почему европейские военные не задерживают танкеры
9 октября 2026 года Совет ЕС продлил мандат военно-морской миссии IRINI до конца марта 2029 года, включив в число ее задач противодействие российскому «теневому флоту». Однако, согласно отчету миссии от 9 ноября, выполнять эту задачу военные должны прежде всего путем наблюдения за судами, сбора информации и проверки их государственной принадлежности. К началу ноября военнослужащие IRINI провели шесть высадок на суда для проверки флагов. Первую такую операцию миссия провела в мае.
Как ранее объясняли The Insider специалисты по международному морскому праву, возможности европейских стран по задержанию и конфискации танкеров «теневого флота» ограничены действующими международными нормами. Даже если судно удается задержать, власти сталкиваются с вопросами о правовых основаниях его дальнейшего удержания, содержании танкера, судьбе груза и экипажа.