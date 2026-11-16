В Иордании приговорили к смертной казни террористов, напавших на православную церковь. Из-за этого нападения Иордания ранее атаковала Сирию

Суд в Иордании приговорил к смертной казни троих мужчин, которых обвинили в нападении на греческую православную церковь в октябре. Как сообщает Al Jazeera, осужденные будут повешены. Суд признал их виновными в теракте, пропаганде идей террористической организации и других преступлениях.

Подозреваемых арестовали через три дня после нападения на территории Иордании. Двое из них иорданцы и родные братья, третий также приходится им родственником.

23 октября вооруженные люди напали на церковь Св. Георгия, расположенную в провинции Карак, когда там проходила похоронная церемония. Террористы убили девять человек, еще 25 человек получили ранения. Король Иордании Абдалла II приказал пересмотреть протоколы безопасности для реагирования на подобные нападения. В Иордании проживает около 300 тысяч христиан (общее население страны — 11,5 млн человек).

27 октября ВВС Иордании нанесли авиаудары по югу Сирии. Иорданские власти заявили, что операция была направлена против террористических групп, которые скрываются на сирийской территории, а также назвали атаку возмездием за нападение на церковь.

16 ноября Власти Иордании заблокировали Telegram, объяснив это тем, что мессенджер может служить площадкой для пропаганды «экстремизма и радикализма».