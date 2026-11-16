Власти «ДНР» отдадут металлолом с энергетических объектов подсанкционному «Втормету», глава которого обвинялся в мародерстве в Мариуполе

Правительство «ДНР» назначило ГУП «Торговый дом „Втормет“» получателем лома черных и цветных металлов, который остается после ремонта, реконструкции или списания федерального имущества, обнаружил The Insider. Речь идет об объектах, которые передали компаниям топливно-энергетического комплекса в безвозмездное пользование. Лом будут передавать из федеральной собственности в собственность «ДНР» партиями. Отдельного распоряжения правительства на каждую передачу не понадобится, хватит акта, утвержденного местным Минпромторгом.

Продавать лом «Втормет» сможет только внутри «ДНР». Вывозить металлолом за ее пределы запрещено указом 2022 года, а цены назначает межведомственная комиссия. Выручку предприятие должно учитывать отдельно и тратить на транспорт, технику и оборудование. Всё это нужно для исполнения указа о «мобилизационных мероприятиях в сфере экономики» в интересах Вооруженных сил России. Постановление действует до 1 января 2027 года. Объемы и стоимость лома в нем не указаны.

«Втормет» находится под санкциями США. Его гендиректора Максима Солдатова Минфин США внес в санкционный список в июле 2023 года именно как руководителя этого предприятия.

В декабре 2024 года «Коммерсантъ» сообщил, что Солдатову, бывшему вице-премьеру и министру промышленности и торговли «ДНР» Владимиру Рущаку и его помощнику Сергею Голощапову предъявили обвинения в мародерстве. По версии Следственного комитета, после захвата Мариуполя они вывезли имущество завода «Азовэлектросталь» стоимостью не менее 518 млн рублей. Его продали через «Втормет» как металлолом, а деньги поделили. Источники издания назвали это дело первым в России, где чиновников обвиняют в мародерстве.

В сентябре глава «ДНР» Денис Пушилин подписал закон о приватизации донецкого отеля Donbass Palace, который принадлежал структурам Рината Ахметова. В план приватизации на 2026 год включили два здания отеля и более 1,8 тысячи единиц движимого имущества.