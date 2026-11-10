Власти «ДНР» выделили 7,8 млн рублей из резервного фонда на охрану могилы Александра Захарченко, которого взорвали в 2018 году

«Правительство» «ДНР» выделило более 7,8 млн рублей бюджетных средств на компенсацию расходов по охране могилы Александра Захарченко — одного из лидеров донецких сепаратистов и главы «Донецкой народной республики» в 2014–2018 годах. Как следует из постановления, изученного The Insider, деньги будут выделены из резервного фонда правительства «ДНР».

В документе говорится, что указанная сумма пойдет государственному унитарному предприятию «ДНР» «Ритуал» за охрану могилы Захарченко в период с декабря 2024-го по декабрь 2025 года.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Его похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города. Еще в сентябре 2018 года «Российская газета» писала, что к могиле Захарченко приставлена охрана.

Позднее на могиле установили мемориальный комплекс, включающий памятник Захарченко в полный рост.