Ракета Vulcan взорвалась через 10 минут после старта, на борту у нее было 40 спутников интернет-провайдера Amazon Leo

Как пишет Reuters, сбой произошел после отделения второй ступени со спутниками от первой, на которой стоят двигатели BE-4 производства космической компании Amazon Blue Origin. По данным источника агентства, Blue Origin участвует в расследовании.

В Amazon отметили, что любой запуск связан с риском, особенно если это первая миссия. В компании выразили уверенность, что ULA извлечет из нее уроки. Это был пятый полет Vulcan с дебюта в 2024 году и первый за девять месяцев. Перерыв затянулся из-за проверок боковых ускорителей и двигателей BE-4. Пентагон ждал итогов этого запуска, чтобы снова разрешить запускать на Vulcan военные спутники.

Ожидается, что из-за расследования ракета не будет летать несколько месяцев. Агентство отмечает, что это может усилить нехватку ракет-носителей в США, тем более что SpaceX готовится вывести из эксплуатации свою Falcon 9 и уже не принимает на нее заказы. С 2025 года Amazon вывела на орбиту 398 спутников Leo, то есть около 12% из 3236 спутников, которые нужны для глобального покрытия. У конкурирующей сети Starlink компании SpaceX их больше 11 тысяч.

В конце мая во время огневых испытаний на стартовой площадке во Флориде взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin. Ракету подготавливали к запуску 48 спутников Amazon Leo, но установить их еще не успели. Расследование показало, что взрыв вызвал двигатель BE-4. После этого Blue Origin доработала двигатели, которые поставила ULA для Vulcan.