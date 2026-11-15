SpaceX впервые вернула Starship с орбиты на стартовую башню. Ускоритель Super Heavy взорвался над заливом

Почему ускоритель не вернулся

SpaceX планировала поймать обе ступени в ходе одного испытания. После отделения корабля двигатели Super Heavy должны были развернуть ускоритель обратно к космодрому. По предварительным данным компании, они завершили этот маневр раньше времени после сигнала о низком остатке топлива. Система наведения определила, что ускоритель не сможет вернуться к башне по расчетной траектории, и отвела его в сторону залива. Перед приводнением сработала система аварийного прекращения полета. SpaceX выясняет, что вызвало сигнал о низком остатке топлива.

Первую ступень уже запускали повторно

SpaceX впервые поймала ускоритель Super Heavy в октябре 2024 года, во время пятого испытания. Всего компания трижды возвращала первые ступени на башню. Один из этих ускорителей, пойманный в январе 2025 года, полетел повторно в мае. Верхняя ступень впервые вышла на устойчивую орбиту только 28 сентября 2026 года. Тогда Starship тоже вывел 26 спутников Starlink, а сам примерно через три часа после старта приводнился в Тихом океане.

SpaceX рассчитывает использовать обе ступени Starship повторно. У нынешней ракеты компании Falcon 9 возвращается первая ступень, а вторую расходуют при каждом запуске. После захвата Starship инженеры приступили к осмотру корабля.