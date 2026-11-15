SpaceX впервые вернула Starship с орбиты на стартовую башню. Ускоритель Super Heavy взорвался над заливом

SpaceX впервые вернула корабль Starship с околоземной орбиты на площадку, с которой он стартовал. Механические манипуляторы башни Mechazilla подхватили корабль над землей на космодроме Starbase в Техасе. За 22,5 часа полета Starship совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников Starlink. Первую ступень, ускоритель Super Heavy, вернуть не удалось — она взорвалась над Мексиканским заливом вскоре после запуска.
Корабль стартовал 13 ноября в 16:47 по местному времени. Это было 15-е испытание системы Starship и ее второй орбитальный полет. Три из 26 спутников Starlink нового поколения V3 оснастили камерами, чтобы осмотреть теплозащитные плитки и другие элементы корабля после выхода на орбиту.
Перед возвращением Starship повторно включил двигатель, чтобы сойти с орбиты.
Почему ускоритель не вернулся
SpaceX планировала поймать обе ступени в ходе одного испытания. После отделения корабля двигатели Super Heavy должны были развернуть ускоритель обратно к космодрому. По предварительным данным компании, они завершили этот маневр раньше времени после сигнала о низком остатке топлива. Система наведения определила, что ускоритель не сможет вернуться к башне по расчетной траектории, и отвела его в сторону залива. Перед приводнением сработала система аварийного прекращения полета. SpaceX выясняет, что вызвало сигнал о низком остатке топлива.
Первую ступень уже запускали повторно
SpaceX впервые поймала ускоритель Super Heavy в октябре 2024 года, во время пятого испытания. Всего компания трижды возвращала первые ступени на башню. Один из этих ускорителей, пойманный в январе 2025 года, полетел повторно в мае. Верхняя ступень впервые вышла на устойчивую орбиту только 28 сентября 2026 года. Тогда Starship тоже вывел 26 спутников Starlink, а сам примерно через три часа после старта приводнился в Тихом океане.
SpaceX рассчитывает использовать обе ступени Starship повторно. У нынешней ракеты компании Falcon 9 возвращается первая ступень, а вторую расходуют при каждом запуске. После захвата Starship инженеры приступили к осмотру корабля.
NASA разрабатывает со SpaceX лунную версию Starship для программы Artemis. В 2027 году агентство планирует испытать стыковку корабля Orion с прототипами посадочных аппаратов на околоземной орбите, а первую высадку астронавтов на Луну намечает на 2028 год.
Лунному Starship еще предстоит продемонстрировать дозаправку на орбите. По плану NASA несколько кораблей-заправщиков доставят топливо на орбитальный склад, откуда его перекачают в посадочный аппарат перед полетом к Луне.