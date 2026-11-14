Крупнейшие российские банки согласились платить за маркировку звонков после угрозы блокировки. Расходы оценивали в 11 млрд рублей

Крупнейшие российские банки заключили договоры о платной маркировке телефонных звонков с операторами МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2 после нескольких месяцев споров и угроз блокировки вызовов, сообщили в Минцифры. Ранее финансовые организации оценивали свои совокупные расходы на маркировку в 11 млрд рублей ежегодно. Согласованные тарифы пока не раскрываются.

В министерстве утверждают, что в ближайшее время при входящих звонках от крупнейших банков на экранах смартфонов начнут отображаться названия кредитных организаций. Ведомство рассчитывает, что это позволит абонентам отличать настоящие банковские звонки от попыток мошенников представиться сотрудниками финансовых организаций.

Достижение договоренностей подтвердили и операторы связи. В «МегаФоне» сообщили, что согласовали коммерческие условия со всеми банками, а в МТС рассказали о завершении необходимых формальностей. «Билайн» договорился с крупнейшими кредитными организациями еще в конце октября. В Т2 назвали найденное решение компромиссным.

Обязательная маркировка звонков от компаний и предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 года. Согласно постановлению правительства, оператор должен передавать информацию о звонящей организации, включая ее название и категорию деятельности. Однако за эту услугу операторы взимают отдельную плату — в среднем около 30 копеек за попытку вызова, причем даже в тех случаях, когда абонент не отвечает.

Именно стоимость маркировки стала главным предметом разногласий. Банки утверждали, что законодательство возлагает обязанность передавать информацию о звонящем на операторов связи, и оспаривали необходимость заключения отдельных платных договоров. По расчетам финансовых организаций, ежегодные расходы на маркировку могли составить около 11 млрд рублей при стоимости вызова в 20 копеек. В других оценках участников рынка фигурировала сумма до 20 млрд рублей, а затраты одного крупного банка могли достигать миллиарда рублей в год.

Масштаб расходов связан с количеством банковских вызовов. Например, только пять банков, Альфа-банк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк и Сбербанк, за один месяц совершили через сеть одного из операторов около 86,4 млн звонков, подсчитывал The Insider. При средней стоимости маркировки 30 копеек за вызов это соответствовало бы примерно 25,9 млн рублей за месяц только в одной сети.

Банки жаловались на операторов в антимонопольную службу

В сентябре операторы «большой четверки» предупредили, что с 15 октября перестанут пропускать немаркированные звонки семи крупных банков: Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, «Ренессанс Кредита», Сбербанка, Совкомбанка и Т-Банка. Глава Минцифры Максут Шадаев обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на кредитные организации, чтобы избежать негативных последствий для их клиентов.

В октябре Национальный совет финансового рынка, представляющий интересы банков, обратился в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия операторов. В организации утверждали, что согласованная угроза блокировки звонков может свидетельствовать о злоупотреблении коллективным доминирующим положением. Чем закончилось рассмотрение обращения, публично не сообщалось.

При этом судебная практика уже складывалась в пользу операторов. В сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе два решения по искам микрокредитной компании «Срочноденьги» к МТС и «Вымпелкому». В одном из дел суд счел законным взимание трех отдельных платежей за один звонок: за телефонное соединение, обработку массового вызова и отображение информации о звонящей организации.

Суд указал, что услуги массовых вызовов и маркировки оказываются еще до установления соединения, поэтому оператор вправе брать за них деньги, даже если получатель не ответил. Но эти решения касались конкретных договоров микрофинансовой компании.

Проблемы уже возникали после введения ограничений на массовые звонки в сентябре 2025 года, когда операторы вместе со спамом начали блокировать сервисные вызовы банков.