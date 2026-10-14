Банки пожаловались в ФАС из-за угрозы блокировки звонков. Суды уже выносили решения в пользу операторов связи

Национальный совет финансового рынка (НСФР), представляющий интересы российских банков, обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на крупнейших операторов связи. Финансисты считают незаконной угрозу блокировки звонков клиентам банков, которые не заключили платные договоры на маркировку вызовов. Как установил The Insider, в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два решения в пользу МТС и «Вымпелкома» по аналогичным спорам о платной маркировке звонков. В одном из них суд признал законным взимание трех отдельных платежей за телефонный вызов: за соединение, обработку массового звонка и отображение информации о звонящей организации.

В письме, направленном ФАС 12 октября, НСФР обвинил МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2 в предполагаемом злоупотреблении коллективным доминирующим положением на рынке связи. По мнению объединения, операторы согласовали действия по блокировке звонков крупных банков, которые отказались заключать платные договоры на маркировку.

Блокировку планировали начать 15 октября. Ранее The Insider писал, что под ограничения рискуют попасть звонки Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка, Совкомбанка, Т-Банка и «Ренессанс Кредита». Последний к настоящему времени подтвердил подключение маркировки.

Как подсчитал The Insider, только пять из перечисленных банков за один месяц совершили около 86,4 млн звонков через сеть одного оператора. По оценкам участников финансового рынка, обязательная маркировка обходится банковскому сектору в 3,5–20 млрд рублей ежегодно. Минцифры 14 октября попросило операторов отложить введение ограничений до 1 ноября, чтобы банки успели завершить заключение договоров.

Суды разрешили брать плату за три услуги при одном звонке

Изучив судебную практику, The Insider обнаружил, что в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе два решения в пользу операторов связи по спорам о платной маркировке и массовых вызовах.

В обоих случаях истцом выступала нижегородская микрокредитная компания «Срочноденьги», потребовавшая от МТС и «Вымпелкома» исключить из счетов дополнительные платежи и вернуть начисленные с октября 2025 года суммы.

В споре с «Вымпелкомом» компания утверждала, что оператор фактически взимает деньги трижды за один звонок. Речь шла об обычной телефонной связи, услуге массовых и автоматических вызовов, а также маркировке, благодаря которой получатель видит название звонящей организации. Однако суд отклонил этот аргумент. Согласно постановлению от 24 сентября, речь идет о трех самостоятельных услугах с разным содержанием.

Обычная телефонная связь оплачивается при установлении соединения. Услуга массовых вызовов предполагает проверку звонка на соответствие признакам массового обзвона и наличие отказа абонента от таких звонков. Маркировка обеспечивает передачу информации об организации на телефон получателя.

Последние две услуги, как указал суд, оказываются еще до установления соединения. Поэтому оператор вправе брать за них плату, даже если человек не ответил на звонок.

Суд также признал законным порядок подключения платных услуг. «Вымпелком» в августе 2025 года разместил на своем сайте публичную оферту, согласно которой продолжение использования связи после 1 сентября означает согласие клиента на новые условия. При этом отдельное соглашение о маркировке «Срочноденьги» подписали 3 сентября 2025 года.

Апелляционный суд согласился, что компания была уведомлена об условиях, пользовалась услугами и оплачивала счета. Оснований для перерасчета он не нашел.

Аналогичное решение 21 сентября было вынесено по делу против МТС. В этом случае «Срочноденьги» также оспаривали обязанность платить за маркировку и массовые вызовы, утверждая, что не соглашались на дополнительные услуги.

Однако суд установил, что компания сама направила оператору заявку на подключение маркировки, продолжала пользоваться услугами и оплачивала счета. Кроме того, представленное в суде экспертное заключение подтвердило, что ее вызовы относились к массовым.

Банки считают, что новые требования нарушают конкуренцию

С 1 сентября 2025 года российские операторы обязаны отображать название организации, которая звонит абоненту. Требование было введено в рамках законодательства о борьбе с телефонным мошенничеством. Одновременно операторы начали заключать отдельные платные договоры на маркировку и массовые вызовы.

Стоимость маркировки составляет в среднем около 30 копеек за попытку звонка, независимо от того, ответил ли получатель. При миллионах вызовов расходы крупных банков достигают значительных сумм.

В НСФР предупреждают, что блокировка звонков затронет не только рекламные предложения, но и сообщения о подозрительных операциях, мошенничестве и другие важные уведомления. По мнению объединения, согласованное ограничение звонков может нарушить права миллионов клиентов.

Вместе с тем обнаруженные The Insider судебные решения не означают, что действия операторов в нынешнем конфликте с банками законны. Суды рассматривали правомерность начисления платы по конкретным договорам с микрофинансовой компанией, а не вопрос о возможном сговоре операторов или злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Более того, еще в марте 2026 года Минцифры в официальном разъяснении подтвердило допустимость платного межоператорского взаимодействия при маркировке звонков. Ведомство также указывало на возможность блокировки массовых вызовов, осуществляемых без необходимых договоров.