Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут трехсторонний саммит на полях АТЭС в ноябре — Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на следующей неделе. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома Оливию Уэйлс сообщает телеканал CNN.

Как отмечает CNN, речь идет об историческом саммите — первой подобной встрече лидеров трех стран. Трехсторонние переговоры должны состояться на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. В беседе с журналистами Уэйлс заявила:

«Президент ясно дал понять, что среди прочих вопросов он намерен обсудить сокращение ядерных вооружений в мире. Президент Трамп считает распространение ядерного оружия очень опасным».

Высокопоставленный американский чиновник уточнил CNN, что Вашингтон не ожидает заключения нового соглашения по ядерным вопросам, а воспринимает подобную встречу как «отправную точку». Он отметил:

«Это начало диалога, который, как мы надеемся, сможет принести положительные результаты в будущем».

Би-би-си отмечает, что Россия располагает более чем 5,4 тысячи ядерных боеголовок, США – более чем 5 тысячами, а у Китая в наличии 620 боеголовок.

CNN со ссылкой на официальных представителей США подчеркивает, что лидеры также намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана. Другой чиновник американской администрации заявил консервативному таблоиду The New York Post, что при этом тема завершения войны в Украине вряд ли войдет в повестку встречи, поскольку «Китай не участник этого процесса, поэтому обсуждать здесь Украину было бы неуместно».

Сам Трамп 19 октября заявлял, что собирается провести саммит с Путиным и Си и обсудить на нем завершение войны в Украине. Он отмечал:

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прекратить войну».

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал подготовку Москвы, Вашингтона и Пекина к трехстороннему саммиту. Планы провести подобную встречу подтверждала и официальный представитель МИД КНР Мао Нин.