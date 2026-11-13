Правительство запретит сторонние сайты с кадастровыми картами — инструмент, которым пользуются расследователи

Правительство России 13 ноября внесло в Госдуму законопроект, который запрещает создавать сторонние сайты и приложения с кадастровыми картами, а также пользоваться ими, чтобы выдавать такие карты другим людям, обнаружил The Insider. Под запрет не попадают сервисы Росреестра и публично-правовой компании «Роскадастр». Представлять документ в парламенте от имени правительства будет замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Кроме того, гражданам, организациям и чиновникам запретят использовать пространственные данные и сведения государственной картографической основы, полученные «с нарушением порядка». Запрет распространится и на ресурсы, которые открывают доступ к таким данным, кроме государственных и муниципальных систем. Конкретных санкций в документе нет — сказано лишь, что нарушителей ждет ответственность, «предусмотренная законодательством». Вступить в силу закон должен 1 марта 2027 года.

В пояснительной записке говорится, что Росреестр выявляет сторонние сайты, которые копируют публичную кадастровую карту. Сейчас такие ресурсы можно заблокировать только по решению суда, и судебная практика, как признают авторы, «не является многочисленной». Правительство обосновывает запрет необходимостью защитить граждан от «недостоверных» сведений. При этом в записке признаётся, что региональные власти сами брали картографические данные для своих систем без заявления и договора.

Сторонними кадастровыми сервисами пользуются журналисты-расследователи. В 2021 году стало известно, что в июне 2020 года из реестра массово удалили данные о многих участках и домах из списка Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». В этом списке фигурировали, в частности, Михаил Мишустин и Игорь Сечин.

В 2022 году Госдума закрыла сведения о владельцах недвижимости, и с тех пор выписку о правообладателе нельзя получить без его согласия. В октябре депутаты одобрили во втором чтении законопроект, который позволит ФНС раскрывать засекреченные данные компаний. Доступ журналистов к этим сведениям он при этом не расширяет.