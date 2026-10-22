Антисанкционные меры стали мешать работе российских ведомств. Госдума одобрила раскрытие ранее засекреченных данных компаний

Госдума 22 октября приняла во втором чтении законопроект, который позволит налоговой службе раскрывать ранее засекреченные данные российских компаний без их согласия. Как следует из пояснительной записки правительства, ограничения, введенные в том числе для защиты от западных санкций, создали проблемы для самих властей. Из-за закрытой информации стало сложнее контролировать налоги, таможенные операции, госзакупки и соблюдение антимонопольного законодательства.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти разрешили компаниям скрывать часть информации о себе из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это должно было защитить бизнес от санкций: по открытым данным можно установить, кто руководит компанией, с кем она связана и кому принадлежит.

Однако возникла проблема: даже после исчезновения обстоятельств, из-за которых компания получила право скрывать сведения, информация может оставаться закрытой. Сейчас для восстановления доступа сама компания должна обратиться в ФНС с соответствующим заявлением.

В правительстве признали, что такая система создает проблемы для государства. Закрытые сведения мешают налоговому и таможенному регулированию, контролю за госзакупками и защите конкуренции.

Пострадал и сам бизнес. Компании не всегда могут проверить, с кем заключают сделки, кто вправе представлять их партнеров и насколько достоверны сведения о них. Это повышает риски для банков, кредиторов и инвесторов. Также в правительстве признали, что закрытость реестра создает возможности для злоупотреблений: компании могут продолжать скрывать данные, даже когда законных причин для этого уже нет.

Принятый во втором чтении законопроект позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) открывать сведения без просьбы самой компании, если основания для их сокрытия исчезли. Но сначала налоговая должна предупредить компанию и подождать не менее трех месяцев.

При этом полностью отказываться от засекречивания власти не собираются. Компании, у которых сохраняются законные основания скрывать информацию, смогут делать это и дальше.

Законопроект также позволит представителям компаний получать закрытые сведения по нотариальной доверенности. Для посторонних, в том числе журналистов, доступ к такой информации не предусмотрен.