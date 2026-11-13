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Совет ЕС не смог отстоять санкции против Плахотнюка, связанного с делом о выводе $20 млрд. Но олигарх остается в новом санкционном списке

The Insider
Владимир Плахотнюк. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Владимир Плахотнюк. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Суд Европейского союза отклонил апелляцию Совета ЕС и подтвердил решение об отмене санкций, введенных в мае 2023 года против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, которого в апреле этого года приговорили к 19 годам заключения за банковское мошенничество. Однако, несмотря на проигрыш Совета ЕС в суде, Плахотнюк остается в санкционном списке по обновленному решению от апреля 2026 года. Ограничения продлены до 29 апреля 2027 года, а в их обоснование добавлено обвинение во встречах с представителями Кремля для вмешательства в молдавские выборы.

Решение вынесла шестая палата Суда ЕС. Судьи оставили в силе постановление Общего суда ЕС от октября 2024 года, признавшего незаконным первоначальное включение Плахотнюка в санкционный список. Совет ЕС пытался оспорить это решение с декабря 2024 года. В разбирательстве его поддерживала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, следует из вчерашнего решения суда.

Суд установил, что при включении Плахотнюка в список Совет ЕС не проверил соблюдение его права на эффективную судебную защиту в уголовных делах, возбужденных в Молдове. Именно на материалы этих расследований европейские власти ссылались в обосновании санкций.

В первоначальном решении от 30 мая 2023 года Совет ЕС указывал, что Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам, связанным с хищением государственных средств, незаконным выводом капитала и банковским мошенничеством. Кроме того, молдавские следователи подозревали его в подкупе бывшего президента страны за политические услуги. Совет ЕС настаивал, что данные уголовных расследований были лишь одним из источников информации.

Суд также отклонил аргумент Совета ЕС о том, что предполагаемый подкуп молдавского президента можно рассматривать как самостоятельное основание для санкций из-за вмешательства в демократический процесс. Судьи указали, что и в таком случае следовало проверить соблюдение процессуальных прав Плахотнюка при возбуждении уголовного дела.

По итогам разбирательства Совет ЕС обязали оплатить собственные судебные расходы и расходы Плахотнюка. Расходы Каи Каллас и представлявшей ее стороны остаются за ними.

Несмотря на решение суда, Плахотнюк остается под санкциями

Отмена первоначального санкционного решения не означает исключения Плахотнюка из действующего списка. Еще в апреле 2026 года Совет ЕС принял новый акт, которым продлил ограничения против лиц, обвиняемых в дестабилизации Молдовы, до 29 апреля 2027 года.

В документе Плахотнюк по-прежнему указан под номером пять. При этом Совет ЕС обновил обоснование ограничений, добавив сведения о предполагаемом вмешательстве олигарха в парламентские выборы 2025 года. В частности в документе утверждается, что Плахотнюк проводил встречи с представителями Кремля, чтобы заручиться поддержкой для вмешательства в молдавские выборы. Эти обвинения отсутствовали в первоначальном санкционном решении 2023 года, которое оспаривал бизнесмен.

The Insider ранее обнаружил тайные поездки Плахотнюка в Кремль

Плахотнюк вел секретные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. Он регулярно бывал в Москве с паспортом на фальшивое имя, об этом свидетельствуют данные перелетов и имеющиеся в распоряжении The Insider копии документов. Олигарх использовал документы на имя Михаила Таушанова. Паспорта с таким именем впоследствии обнаружили при его задержании в Греции.

Из записей разговоров бывшего торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая следовало, что переговоры с Плахотнюком с июня 2024 года вел заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Обсуждалось возможное возвращение олигарха в молдавскую политику, а также его встреча с Владимиром Путиным. В последний раз олигарх приезжал в Москву в конце апреля 2025 года.

Приговор к 19 годам и отмывание миллиардов долларов

Весной 2026 года суд в Кишинёве приговорил Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве, участии в преступной организации и отмывании денег. Приговор связан с хищением около $1 млрд из трех крупнейших молдавских банков в 2014 году. Прокуратура обвиняла Плахотнюка в получении через связанные компании $39 млн и €3,5 млн похищенных средств. Плахотнюк отверг обвинения и назвал приговор политической местью. Решение суда первой инстанции обжаловано, в октябре 2026 года началось рассмотрение апелляции.

Плахотнюк также фигурировал в расследованиях о так называемом молдавском ландромате — схеме отмывания денег, раскрытой международным журналистским проектом OCCRP. По данным расследователей, с 2010 по 2014 год через сеть фиктивных кредитов, офшорных компаний, молдавских судов и банков из России вывели около $20 млрд.

Плахотнюк покинул Молдову в 2019 году после смены власти. В июле 2025 года его задержали в Греции, а в сентябре экстрадировали в Кишинёв. Экстрадиции бизнесмена добивалась также Россия, где против него было возбуждено дело об отмывании денег.

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Публикация:«Совет ЕС не смог отстоять санкции против Плахотнюка, связанного с делом о выводе $20 млрд. Но олигарх остается в новом санкционном списке»

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