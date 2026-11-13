Бундестаг одобрил реформу разведки. В рамках борьбы с хакерами и шпионажем спецслужбам разрешили проводить собственные диверсии

Бундестаг 13 ноября проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия и позволяет им не только заниматься сбором информации, но и осуществлять собственные диверсии, включая хакерские атаки. Об этом сообщает Die Welt. Глава МВД Германии Александр Добриндт объяснил необходимость реформы растущей угрозой гибридных атак со стороны России.

Немецкий парламент проголосовал за расширение полномочий разведывательных служб, которые теперь, по словам министра Добриндта, превратятся в «настоящие разведывательные агентства». «Реформа века», как ее назвал чиновник, предоставляет Федеральной разведывательной службе (BND) и Федеральному ведомству по защите конституции (BfV) дополнительные возможности для противодействия диверсиям, терроризму и шпионажу. За реформу проголосовали 308 депутатов Бундестага, 190 выступили против, а 71 парламентарий воздержался.

Благодаря новым полномочиям BfV, например, сможет не только заниматься сбором информации и слежкой за лицами, но и при определенных условиях тайно проникать в помещения и принимать меры для предотвращения угроз, в том числе в отношении обнаруженных взрывчатых веществ или оружия. Отмечается, что ведомства получают право на «оперативную борьбу» с преступниками и злоумышленниками, однако задержания по-прежнему останутся в компетенции полиции.

Как отмечает ZDF, новые полномочия позволят немецким спецслужбам проводить хакерские атаки и, например, менять инструкции по производству оружия, организовывать диверсии в отношении IT-инфраструктуры заводов по производству беспилотников или лабораторий химического оружия. BND, в частности, сможет выводить из строя серверы хакерских группировок, действующих при поддержке иностранных государств, и вмешиваться в работу зарубежной IT-инфраструктуры при наличии предусмотренных законом оснований.

До сих пор немецкие спецслужбы имели значительно меньше полномочий по сравнению с большинством других стран. Ответственность за контроль за деятельностью BND и BfV с расширенными полномочиями возложат на независимый наблюдательный совет. В его компетенцию войдет проверка законности наиболее серьезных операций, которые в некоторых случаях также будут требовать согласования. При этом подчеркивается, что спецслужбам по-прежнему запрещено применять физическое насилие к людям.