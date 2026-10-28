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Новости

В Германии задержали двух белорусов, которых подозревают в подготовке диверсий в интересах России

The Insider
Фото: picture-alliance/dpa/imageBROKER

Фото: picture-alliance/dpa/imageBROKER

Немецкая полиция задержала двух граждан Беларуси, которых подозревают в подготовке диверсий на юге Германии по заданию России. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил журнал Spiegel, передает Reuters.

По данным издания, задержанные собирались устроить поджоги рядом с железнодорожной линией и линией электропередачи. Мужчинам 39 и 50 лет, под стражей они находятся с начала октября.

Как пишет Spiegel, обоих также подозревают в причастности к поджогу промышленного парка в румынском Брашове в ночь на 14 сентября. На его территории работает оборонное предприятие, которое выпускает гранатометы и боеприпасы. Румынская прокуратура по делам организованной преступности добивается экстрадиции двух белорусов, а также гражданина Украины, задержанного по этому делу в Польше.

В начале недели Служба разведки Румынии (SRI) заявила, что раскрыла диверсионную сеть, которой управляли из России. По версии спецслужбы, именно она стоит за пожаром на оборонном заводе Carfil в Брашове. Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) уточнило, что двое подозреваемых были задержаны в Германии, где готовили похожие акции. Ранее о диверсиях против оборонной промышленности и объектов, связанных с помощью Украине, сообщали власти Польши, Болгарии, Словакии, Литвы и Дании.

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Публикация:«В Германии задержали двух белорусов, которых подозревают в подготовке диверсий в интересах России»

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